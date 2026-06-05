नोएडा: सड़क पर चोट का नाटक... और पलक झपकते ही मोबाइल पार, हाईटेक गैंग के शातिर गिरफ्तार
यह गैंग दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद के भीड़भाड़ वाले इलाकों और सुनसान रास्तों पर कई वारदातों को अंजाम दे चुका है.
Published : June 5, 2026 at 6:17 PM IST
नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा-एनसीआर क्षेत्र में मासूम चेहरा बनाकर, लोगों को झांसा देकर मोबाइल उड़ाने वाले एक बड़े अंतर्राज्यीय गैंग का भंडाफोड़ हुआ है. यह शातिर अपराधी 'चोट लगने का नाटक' कर चलती गाड़ियों को रोकते थे और पलक झपकते ही मोबाइल चोरी कर लेते थे. पुलिस ने इस गैंग के दो शातिर चोरों और एक बाल अपचारी को दबोचा है, जिनके पास से लाखों के मोबाइल और उन्हें अनलॉक करने के हाईटेक उपकरण बरामद हुए हैं.
वहीं, अब पूछताछ और जांच में जो खुलासा हुआ है, उसने पुलिस को भी हैरान कर दिया है. एडिशनल डीसीपी मनीषा सिंह ने बताया कि यह गैंग दिल्ली-एनसीआर के भीड़भाड़ वाले इलाकों और रेड लाइट पर एक्टिव रहता था. गैंग का जो बाल अपचारी था, वह अचानक किसी चलती गाड़ी के सामने आ जाता था और गाड़ी से चोट लग जाने का हाई-वोल्टेज नाटक करते हुए जोर-जोर से चिल्लाने लगता था.
जैसे ही मासूम बच्चे को देखकर गाड़ी का मालिक घबराकर मदद के लिए नीचे उतरता था, वैसे ही गैंग के सदस्य गोलू और पवन गाड़ी की दूसरी तरफ से खिड़की खोलकर मोबाइल और कीमती सामान लेकर फरार हो जाते थे. एडिशनल डीसीपी ने बताया कि चोरी किए गए मोबाइल को ठिकाने लगाने के लिए आरोपी पवन अपने लैपटॉप का इस्तेमाल करता था. वह आईफोन समेत अन्य महंगे फोन के लॉक को सॉफ्टवेयर के जरिए तोड़ देता था. जो फोन अनलॉक नहीं होते थे, उनके पार्ट्स अलग करके बेच दिया जाता था.
पकड़े गए आरोपियों के पास से पुलिस ने चोरी के 67 अदद मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप, 6 मोबाइल फोल्डर और मोबाइल खोलने वाले कई सहवर्ती उपकरण बरामद किए हैं. इसके साथ ही इनके पास से दो चाकू भी मिले हैं. बरामद किए गए इन सभी सामानों की कुल अनुमानित कीमत करीब 15 लाख रुपये बताई जा रही है. आरोपी पिछले एक साल से नोएडा-एनसीआर क्षेत्र में सक्रिय था. पुलिस ने इन सभी के खिलाफ थाना फेज-1 में मुकदमा पंजीकृत कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.
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