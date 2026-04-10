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नोएडा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, इंस्टाग्राम पर हथियारों की डील करने वाले दो युवक गिरफ्तार, 11 हथियार बरामद

पुलिस अब आरोपियों के नेटवर्क और हथियार सप्लाई करने वालों के बारे में जानकारी जुटा रही है.

नोएडा पुलिस की बड़ी कार्रवाई
नोएडा पुलिस की बड़ी कार्रवाई (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 10, 2026 at 11:43 AM IST

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नई दिल्ली/नोएडा: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टग्राम अब हथियारों की खरीद फरोख्त के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है. अपराधी जमकर सोशल नेटवर्किंग के जरिए हथियारों की सप्लाई को अंजाम दे रहे हैं. नोएडा पुलिस ने ऐसे ही हथियार सप्लायर्स को गिरफ्त में लिया है. वन फेज थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है.

सोशल मीडिया के जरिए अवैध हथियारों की खरीद-फरोख्त करने वाले दो युवकों को फेज वन थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है. साथ ही एक नाबालिग को पुलिस ने अभिरक्षा में रखा है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से पांच पिस्टल और छह देसी तमंचे समेत कुल 11 अवैध हथियार बरामद किए हैं. आरोपी इलाके में रौब जमाने के लिए भी इनका इस्तेमाल करते थे. साथ ही महंगे दामों पर हथियार बेचकर मोटा मुनाफा कमा रहे थे. पुलिस एजेंट के बारे में भी जानकारी निकाल रही है.

नोएडा पुलिस की बड़ी कार्रवाई (ETV Bharat)

एजेंट के जरिए बुलंदशहर से हथियार मंगाकर नोएडा में अधिक दामों में करते थे सप्लाई

एडीसीपी नोएडा मनीषा सिंह ने बताया कि थाना फेज वन पुलिस को गोपनीय सूचना मिली थी कि कुछ युवक अवैध हथियारों की तस्करी कर रहे हैं. पुलिस ने गुरुवार को 14ए गंदे नाले की पुलिया के पास घेराबंदी कर दो आरोपियों को पकड़ लिया. साथ ही एक नाबालिग भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया. दोनों की पहचान अभिषेक (21) सेक्टर 115 सोरखा और समीर (20) नोएडा सेक्टर-27 के रूप में हुई है.

पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्हें अवैध हथियार रखने का शौक था. वो हथियार अपने दोस्तों और आसपास के युवकों को दिखाकर रौब जमाते थे. इसके साथ ही आरोपी मुनाफा कमाने के लिए हथियार खरीदकर ऊंचे दामों पर बेचते थे. आरोपी एक पिस्टल को करीब 40 से 45 हजार रुपये में खरीदते थे और उसे 65 से 75 हजार रुपये तक में बेच देते थे. वहीं देसी तमंचा चार से पांच हजार रुपये में खरीदकर करीब 10 हजार रुपये में बेचते थे.

एडिसीपी नोएडा मनीषा सिंह ने बताया कि पूछताछ में यह भी सामने आया कि आरोपी इंस्टाग्राम के जरिए ग्राहकों से संपर्क करते थे. सोशल मीडिया पर परिचितों को बताते थे कि किसी को हथियार चाहिए तो उनसे संपर्क कर सकता है. इसके बाद आरोपी ग्राहकों को अवैध हथियार उपलब्ध कराते थे.

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