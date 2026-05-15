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नोएडा सांसद महेश शर्मा बोले, 'सरकार का प्रयास, आम जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ न पड़े'

बहरोड़: नोएडा से सांसद महेश शर्मा शुक्रवार दोपहर बाद बहरोड़ पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया. मीडिया से बातचीत करते हुए महेश शर्मा ने पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर कहा कि बंगाल में प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी के नेतृत्व में जनता की जीत हुई है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का प्रयास है कि बदलते वैश्विक हालातों के चलते जनता पर अतिरिक्त आर्थिक भार न पड़े.

उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया है और आने वाले समय में राज्य की दशा और दिशा दोनों बदलती दिखाई देंगी. उन्होंने कहा कि भाजपा लगातार देशभर में विकास और राष्ट्रहित की राजनीति कर रही है, जिसके चलते जनता का भरोसा पार्टी पर लगातार बढ़ रहा है. पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर पूछे गए सवाल पर सांसद महेश शर्मा ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों का असर भारत सहित कई देशों पर पड़ रहा है. विदेशी युद्ध और वैश्विक हालात के चलते आयात प्रभावित हो रहा है, जिसके कारण तेल की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है.