ETV Bharat / state

केंद्र की योजनाओं ने बदली तस्वीर, अब बंगाल में भी भाजपा लाएगी विकास: नोएडा सांसद डॉ. महेश शर्मा

पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलते सांसद डा शर्मा ( ETV Bharat Behror )

बहरोड़: देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है. केंद्र सरकार द्वारा पिछले वर्षों में अनेक ऐतिहासिक और बड़े फैसले लिए गए हैं, जिनका लाभ सीधे आम जनता को मिल रहा है. यह बात नोएडा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद एवं वरिष्ठ नेता डॉ. महेश शर्मा ने बहरोड़ में मीडिया से बातचीत करते हुए कही. डॉ. शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में बुनियादी ढांचे का अभूतपूर्व विकास हुआ है. सड़कों, एक्सप्रेसवे, रेलवे, एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज, एम्स, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान और आत्मनिर्भर भारत जैसे कार्यक्रमों ने देश की तस्वीर बदल दी है. उन्होंने कहा कि आज भारत विश्व पटल पर एक मजबूत और आत्मविश्वासी राष्ट्र के रूप में उभर रहा है. उन्होंने आगे कहा कि केंद्र सरकार की योजनाएं अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंच रही हैं. उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना, किसान सम्मान निधि, हर घर नल से जल जैसी योजनाओं से करोड़ों लोगों का जीवन स्तर सुधरा है. गरीब, किसान, युवा और महिलाओं के लिए सरकार लगातार काम कर रही है. नोएडा सांसद डॉ. महेश शर्मा (ETV Bharat Berhor)