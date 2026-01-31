ETV Bharat / state

नोएडा में बाइक चोर गिरोह का सरगना साथी के साथ गिरफ्तार, 11 मोटरसाइकिल बरामद

नई दिल्ली/नोएडा : नोएडा थाना सेक्टर-113 पुलिस ने शनिवार को दिल्ली-एनसीआर में रेकी कर दोपहिया वाहन चोरी करने वाले एक शातिर गिरोह का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने गिरोह के सरगना और उसके एक साथी को गिरफ्तार करते हुए चोरी की 11 मोटरसाइकिल और दो चाकू बरामद किए हैं.दोनों बदमाशों के खिलाफ दिल्ली और नोएडा के अलग-अलग थानों में दस केस दर्ज है.

पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी लंबे समय से वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे और इनके खिलाफ दिल्ली और नोएडा के अलग-अलग थानों में कई मुकदमे दर्ज है. एडिशनल डीसीपी शैव्या गोयल ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों की पहचान दिल्ली के गीता कॉलोनी निवासी मोहम्मद नौशाद उर्फ गोलू और एटा मूल निवासी धीरज उर्फ बाबे के रूप में हुई है. धीरज वर्तमान में नोएडा के सेक्टर-121 स्थित गणेश होम्स में किराए का कमरा लेकर रह रहा है. गिरोह का सरगना मोहम्मद नौशाद महज 23 साल का है और वह अशिक्षित बताया जा रहा है, जबकि 21 वर्षीय धीरज सातवीं कक्षा तक पढ़ा-लिखा है.

नोएडा थाना सेक्टर-113 पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का किया पर्दाफाश (ETV Bharat)

झाड़ियों में छुपाकर रखते थे चोरी के वाहन

पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी पहले इलाके में घूम-घूमकर रेकी करते थे. वे यह देखते थे कि कौन सी मोटरसाइकिल लंबे समय से एक ही जगह खड़ी है, कहां सुरक्षा के इंतजाम कमजोर हैं और किस समय लोगों की आवाजाही कम रहती है. इसके बाद मौका मिलते ही मोटरसाइकिल चोरी कर लेते हैं. चोरी के बाद आरोपी वाहनों को तुरंत बेचने के बजाय झाड़ियों और सुनसान जगहों में छुपा देते थे, ताकि पुलिस की नजर से बच सकें. पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर अलग-अलग स्थानों से चोरी की 11 मोटरसाइकिल बरामद की हैं. ये सभी वाहन झाड़ियों और खाली प्लॉटों में छुपाकर रखे गए थे. पुलिस का दावा है कि बरामद मोटरसाइकिलों की कुल कीमत करीब 15 लाख रुपये के आसपास है. इसके साथ ही आरोपियों के पास से दो चाकू भी मिले हैं, जिनका इस्तेमाल वे डराने-धमकाने या जरूरत पड़ने पर वारदात के दौरान करते थे.