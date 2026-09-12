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गणेश चतुर्थी से पहले सजे नोएडा के बाजार, POP की मूर्तियों से मिट्टी के कारीगर परेशान

नोएडा बाजार में POP की मूर्तियों की बढ़ती उपलब्धता से मिट्टी की मूर्तियां बनाने वाले कारीगरों की परेशानी बढ़ गई है.

Ganesh Chaturthi 2026
नोएडा के बाजार में भगवान गणेश की मूर्तियां (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 12, 2026 at 6:51 PM IST

3 Min Read
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नई दिल्‍ली/नोएडा: गणेश चतुर्थी के त्योहार को लेकर नोएडा के बाजार सजकर तैयार हैं. जगह-जगह भगवान गणेश की आकर्षक मूर्तियां बिक्री के लिए रखी गई हैं. हालांकि, इस बार बाजार में प्लास्टर ऑफ पेरिस (POP) की मूर्तियों की बढ़ती उपलब्धता से मिट्टी की मूर्तियां बनाने वाले कारीगरों की परेशानी बढ़ गई है. कारीगरों का कहना है कि POP की मूर्तियां सस्ती होने के कारण ग्राहक उन्हें अधिक पसंद करते हैं, जबकि मिट्टी की मूर्तियां बनाने में लागत और मेहनत दोनों ज्यादा लगती हैं.

मूर्तिकार करू पंडित ने बताया कि वह नवंबर तक नोएडा में मूर्तियां बनाने का काम करेंगे. इसके बाद पश्चिम बंगाल वापस लौट जाएंगे. कारीगरों का कहना है कि मिट्टी की मूर्तियों की परंपरा को बनाए रखने के लिए लोगों को पर्यावरण के अनुकूल मूर्तियों को प्राथमिकता देनी चाहिए.

भगवान गणेश, विश्‍वकर्मा, दुर्गा मां की मूर्तियां

कोलकाता से नोएडा आकर गणेश की मूर्तियां बनाने वाले मूर्तिकार करू पंडित ने बताया कि वह पश्चिम बंगाल से मिट्टी मंगाकर यहां अन्य सामग्री के साथ मूर्तियां तैयार करते हैं. गणेश चतुर्थी के लिए उनके पास करीब 5 हजार रुपये से लेकर डेढ़ लाख रुपये तक की मूर्तियां तैयार की जाती हैं. एक मूर्ति को बनाने में करीब एक सप्ताह का समय लगता है और इसे तैयार करने में दो लोगों की मेहनत लगती है.

मूर्तिकार और ग्राहकों से बातचीत (ETV Bharat)

POP का नकारात्‍मक असर कारोबार पर

करू पंडित के मुताबिक, पिछले कुछ समय में बाजार में POP की मूर्तियों की संख्या काफी बढ़ी है. इसका सीधा असर मिट्टी की मूर्तियां बनाने वाले कारीगरों के कारोबार पर पड़ा है. उन्होंने बताया कि मिट्टी की मूर्ति बनाने में लागत अधिक आती है, लेकिन उसके मुकाबले आमदनी कम रहती है. वहीं, POP की मूर्तियां देखने में आकर्षक होने के साथ अपेक्षाकृत सस्ती भी होती हैं, इसलिए ग्राहक उनकी ओर आकर्षित होते हैं.

पर्यावरण के लिए मिट्टी की मूर्तियां बेहतर

उन्होंने बताया कि वह खुद POP की मूर्तियां नहीं बनाते. उनका कहना है कि मिट्टी की मूर्तियां पर्यावरण के लिहाज से बेहतर मानी जाती हैं और विसर्जन के दौरान पानी में आसानी से घुल जाती हैं. इसके विपरीत POP की मूर्तियां पानी में आसानी से नहीं गलतीं. उन्होंने कहा कि POP की मूर्तियों के बढ़ते बाजार के बावजूद वह मिट्टी से बनी पारंपरिक मूर्तियां बनाने का काम जारी रखेंगे.

वहीं, गणेश चतुर्थी की तैयारी कर रहे मनोज कुमार और रिचा ने बताया कि वे पिछले करीब 20 वर्षों से गणेश चतुर्थी का पर्व मना रहे हैं. हर साल उनके घर में मिट्टी से बनी गणेश जी की मूर्ति स्थापित की जाती है. उनका कहना है कि वे सात दिनों तक पूरी श्रद्धा के साथ भगवान गणेश की पूजा करते हैं और विसर्जन के लिए भी मिट्टी की मूर्ति को ही प्राथमिकता देते हैं.

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