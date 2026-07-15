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ममूरा पीजी आग घटना: नोएडा पुलिस ने संचालक को किया गिरफ्तार, दो की हुई थी दर्दनाक मौत

पीजी आग घटना में सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर पूरे मामले की जांच की जा रही है. डीसीपी सेंट्रल नोएडा शैलेंद्र सिंह

नोएडा ममूरा पीजी आग घटना
नोएडा ममूरा पीजी आग घटना (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 15, 2026 at 8:10 PM IST

4 Min Read
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नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा के ममूरा सेक्टर-66 स्थित एक पांच मंजिला इमारत में बुधवार को भीषण आग लग गई, जिसमें एक महिला सहित दो लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. इस मामले में पुलिस ने अब तक दो लोगों को गिरफ्तार किया है.

पीजी में आग लगने के समय फंसे हुए लोगों ने बताया कि आग लगने के दौरान पीजी की लाइट कट गई, जिसके चलते 6 मंजिला पीजी में अंधेरा छा गया. कुछ समझ में नहीं आ रहा था और हर तरफ सिर्फ धुआं ही धुआं था. किसी तरह से जान बचाकर वहां से बाहर निकलने का काम किया गया. हर कोई छत की तरफ सिर्फ चिल्लाते हुए भाग रहे थे.

पीजी में रहने वाले लोगों ने बताया कि करीब साढ़े तीन से 400 लोग पीजी में रहते हैं. जिस समय आग लगी, उस समय करीब दो से ढाई सौ लोग पीजी में मौजूद थे, जिसमें दो लोगों की दम घुटने से मौत भी हो गई है. पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है.

शैलेन्द्र सिंह --- डीसीपी सेन्ट्रल नोएडा (ETV Bharat)

पुलिस किया मुकदमा दर्ज, संचालक गिरफ्तार

पीजी में रहने वाले अनस और शुभम ने बताया कि कमरे के अंदर ज्यादातर वह लोग सो रहे थे, जो नाइट शिफ्ट करके आते हैं. सबसे ज्यादा आग से प्रभावित ऐसे लोग ही हुए हैं क्योंकि वह नींद में थे और जब कमरे में धुआं भरा और दम घुटने लगा तो लोग समझ पाए कि आग लगी है. पहले सभी लोग आग लगने के बाद बिल्डिंग से नीचे भागने का प्रयास किए, पर आग नीचे इतनी भयानक लगी हुई थी कि उसका असर ऊपर तक आ रहा था और धीरे-धीरे आग ऊपर बढ़ती जा रही थी. नीचे करीब 25 से 30 गाड़ियां खड़ी थी, जो एक के बाद एक आग की चपेट में आती गई और आग ने विकराल रूप ले लिया.

फायर सेफ्टी से संबंधित पीजी में कोई उपकरण मौजूद नहीं थे

पीजी में रहने वाले लोगों के साथ ही आग बुझाने का काम करने वाले पड़ोस के अंगद ने बताया कि शुरुआती समय में यह समझ में नहीं आया कि आग कैसे लगी है, पर हम लोग सिर्फ आग बुझाने में लगे हुए थे. पीजी में रहने वाले लोगों ने बताया कि आग इलेक्ट्रिक स्कूटी में शॉर्ट सर्किट के बाद लगी, जो धीरे-धीरे करके पूरी बिल्डिंग में फैल गई. उन्होंने बताया कि हम लोग लकड़ी के जीने के सहारे पड़ोस की बिल्डिंगों में उतरे. उन्होंने यह भी बताया कि फायर सेफ्टी से संबंधित पीजी में कोई उपकरण मौजूद नहीं थे.

नोएडा ममूरा पीजी आग घटना (ETV Bharat)

डीसीपी सेंट्रल नोएडा शैलेंद्र सिंह ने बताया कि फायर कर्मियों द्वारा 50 से अधिक लोगों का रेस्क्यू किया गया है. इस आग में स्नेहा श्रीवास्तव नामक महिला की मृत्यु हुई है, वहीं एक अन्य व्यक्ति की भी दम घुटने से मौत हुई है, जिसकी अभी पहचान नहीं हो पाई है, इसके पहचान का प्रयास किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि इस संबंध में पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर पीजी संचालक को गिरफ्तार किया गया है. अन्य सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर पूरे मामले की जांच की जा रही है, अन्य कोई भी इस घटना में दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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