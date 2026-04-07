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नोएडा का 'नशा' भरेगा UP का खजाना, नई आबकारी नीति से ₹40 करोड़ अतिरिक्त राजस्व की कमाई

सहायक आबकारी आयुक्त और जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार ने बताया कि गौतम बुद्ध नगर में वर्तमान में मदिरा की कुल 501 दुकानें संचालित है. वर्ष 2026-27 की नई आबकारी नीति के तहत विभाग ने नवीनीकरण की प्रक्रिया को प्राथमिकता दी है. कुल 501 दुकानों में से 485 दुकानों का सफलतापूर्वक नवीनीकरण किया जा चुका है. केवल 16 दुकानें ऐसी बची थीं, जिन्हें आवंटन के अगले चरणों में शामिल किया गया है.

नई दिल्ली/नोएडा: जनपद गौतम बुद्ध नगर एक बार फिर प्रदेश के खजाने को भरने के लिए तैयार है. आबकारी विभाग ने राजस्व अर्जन के मामले में राज्य के टॉप-5 जिलों में शुमार नोएडा और ग्रेटर नोएडा में वर्ष 2026-27 के लिए अपनी कमर कस ली है. नई कार्यनीति और दुकानों के नवीनीकरण के साथ विभाग को करोड़ों रुपये के अतिरिक्त राजस्व की उम्मीद है.

आबकारी विभाग ने राजस्व बढ़ाने और जहां दुकानें नहीं थी वहां पर अवैध शराब पर लगाम लगाने के लिए नए ठिकानों की पहचान की है. प्रशासन ने कुल नई दुकानों के सृजन की प्रक्रिया शुरू की है, जिसमें देशी मदिरा की दुकानें और 2 कंपोजिट मदिरा दुकानें शामिल हैं. प्रथम चरण के बाद, द्वितीय चरण में अवशेष और नई दुकानों का आवंटन लॉटरी के माध्यम से पारदर्शी तरीके से किया जा रहा है. कंपोजिट दुकानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को एक ही स्थान पर विदेशी मदिरा और बियर की उपलब्धता सुनिश्चित होगी.

जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार के अनुसार, इन नई दुकानों और सुव्यवस्थित आवंटन प्रक्रिया से जिले के राजस्व में भारी बढ़ोतरी होने वाली है. इन नई दुकानों के माध्यम से जनपद को लगभग ₹30 से ₹40 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है. नई दुकानों को खोलने का उद्देश्य केवल राजस्व कमाना ही नहीं, बल्कि सुरक्षा भी है.

विभाग का मानना है कि नए क्षेत्रों में दुकानें खुलने से लोगों को मानक और गुणवत्तापूर्ण मदिरा उपलब्ध होगी. इससे अवैध और कच्ची शराब की बिक्री पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सकेगा. क्षेत्रों के 'असिंचित' रहने की समस्या खत्म होगी, जिससे तस्करी की संभावना कम हो जाएगी. गौतम बुद्ध नगर प्रशासन की इस सक्रियता से न केवल सरकारी खजाना भरेगा, बल्कि शराब माफियाओं के नेटवर्क को तोड़ने में भी बड़ी मदद मिलेगी.

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