15 जून से नोएडा एयरपोर्ट से उड़ान भरेंगी फ्लाइट्स, इंडिगो की फ्लाइट से होगी शुरूआत
28 मार्च 2026 को पीएम नरेंद्र मोदी ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था और जनता को समर्पित किया था.
Published : May 1, 2026 at 5:06 PM IST|
Updated : May 1, 2026 at 5:30 PM IST
नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) और उत्तर भारत के लिए कनेक्टिविटी के एक नए युग की शुरुआत होने जा रही है. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (NIA) ने आज आधिकारिक घोषणा की है कि यहां से 15 जून 2026 से व्यावसायिक विमान सेवाएं (Commercial Operations) शुरू हो जाएंगी.
जानकारी के मुताबिक-
पहली उड़ान-एयरपोर्ट से पहली कमर्शियल फ्लाइट इंडिगो (IndiGo) द्वारा संचालित की जाएगी. इसके तुरंत बाद अकासा एयर (Akasa Air) और एयर इंडिया एक्सप्रेस भी अपनी सेवाएं शुरू करेंगे.
ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी (BCAS) से 'एयरोड्रोम सिक्योरिटी प्रोग्राम' (ASP) की मंजूरी मिल चुकी है, जो यह सुनिश्चित करती है कि एयरपोर्ट के सभी सुरक्षा मानक और परिचालन प्रक्रियाएं अंतरराष्ट्रीय स्तर की हैं.
क्षमता: शुरुआती चरण में यह एयरपोर्ट सालाना 1.2 करोड़ (12 मिलियन) यात्रियों को सेवा प्रदान करेगा. भविष्य में इसे 7 करोड़ यात्रियों तक विस्तार देने का मास्टरप्लान तैयार है.
नेट जीरो विजन: यह एयरपोर्ट अपने सस्टेनेबल डिजाइन और 'नेट जीरो एमिशन' (शुद्ध शून्य उत्सर्जन) लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध है.
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का विकास यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (YIAPL) द्वारा किया गया है, जो ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है. यह परियोजना उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार के साथ सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) के तहत कार्यान्वित की जा रही है.
इस एयरपोर्ट के चालू होने से न केवल दिल्ली-एनसीआर के यात्रियों को राहत मिलेगी, बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आर्थिक विकास, पर्यटन, व्यापार और निवेश के नए रास्ते खुलेंगे. जेवर स्थित यह एयरपोर्ट (IATA कोड - DXN) आधुनिक टर्मिनल बुनियादी ढांचे और बेहतरीन मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी से लैस है.
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली-NCR और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को भारत और दुनिया के दूसरे शहरों से जोड़ता है. यह वर्ल्ड-क्लास एयरपोर्ट, स्विस कुशलता और भारतीय मेहमाननवाज़ी का मेल है, जो अपने यात्रियों को शानदार अनुभव और कई तरह के कमर्शियल आकर्षण और सेवाएं देता है.
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