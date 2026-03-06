ETV Bharat / state

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को DGCA से मिला एयरोड्रम लाइसेंस, जल्द उड़ान भरेंगी फ्लाइट्स

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ( Photo credit: Up government media cell )

लखनऊ : यूपी के जेवर में बने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एयरोड्रम लाइसेंस मिल गया है. डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने गौतम बुद्ध नगर जिले में जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (NIA) को लाइसेंस दे दिया है. यह लाइसेंस यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड को जारी किया गया है.









यह एयरपोर्ट पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार के साथ मिलकर बनाया जा रहा है. इसका कन्सेशन पीरियड 1 अक्टूबर 2021 से शुरू होकर 40 साल का है. एयरपोर्ट को पब्लिक यूज कैटेगरी में लाइसेंस मिला है, जो हर मौसम में काम कर सकता है. यहां 24 घंटे उड़ानें संचालित हो सकेंगी. एयरपोर्ट में 10/28 ओरिएंटेशन वाला रनवे है, जिसकी लंबाई 3,900 मीटर और चौड़ाई 45 मीटर है. इसमें इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम और एयरोनॉटिकल ग्राउंड लाइटिंग लगी हैं. यहां 24 कोड C और 2 कोड D/F एयरक्राफ्ट पार्क हो सकते हैं. यह एयरपोर्ट चार चरणों में विकसित किया जा रहा है, जिसमें मल्टी-मॉडल कार्गो हब भी शामिल है. पहले चरण में एक रनवे और एक टर्मिनल के साथ सालाना करीब 12 मिलियन यात्रियों की क्षमता होगी. सभी चरण पूरे होने पर यह साल में सात करोड़ यात्रियों तक संभाल सकेगा.