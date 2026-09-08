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बारिश में ट्रैफिक जाम से बचाने की तैयारी, नोएडा-ग्रेटर नोएडा में 53 जलभराव वाले स्थान चिन्हित

नोएडा और ग्रेटर नोएडा में जलभराव वाले 53 प्रमुख स्थानों और अंडरपास को चिन्हित किया गया है.

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नोएडा में जलभराव वाले स्थान चिन्हित (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 8, 2026 at 3:30 PM IST

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नई दिल्ली/नोएडा: मानसून और भारी बारिश के दौरान जलभराव और ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने के लिए गौतमबुद्ध नगर ट्रैफिक पुलिस ने व्यापक एक्शन प्लान तैयार किया है. नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 53 ऐसे प्रमुख स्थानों और अंडरपास को चिन्हित किया गया है, जहां बारिश के दौरान सबसे ज्यादा जलभराव होने की आशंका रहती है. इन स्थानों पर विशेष निगरानी के साथ जरूरत पड़ने पर तत्काल ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया जाएगा.

ट्रैफिक पुलिस ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और सेंट्रल नोएडा के संवेदनशील स्थानों की सूची तैयार कर संबंधित प्राधिकरणों को भी भेजी है. साथ ही, इन स्थानों पर जल निकासी की व्यवस्था दुरुस्त करने और जरूरत पड़ने पर पंप की व्यवस्था सुनिश्चित करने की सिफारिश की गई है.

इन जगहों पर सबसे ज्यादा नजर

ट्रैफिक पुलिस की सूची में दलित प्रेरणा स्थल लूप, सेक्टर-16 डब्ल्यूटीटी टावर, बॉटेनिकल गार्डन डबल यू-टर्न, सेक्टर-58 तिराहा, गढ़ी गोलचक्कर, कुलेसरा हिंडन पुल, एक मूर्ति गोलचक्कर और सूरजपुर मुख्य मार्ग समेत कई प्रमुख स्थान शामिल हैं. इसके अलावा सेक्टर-94, सेक्टर-96, सेक्टर-60, मॉडल टाउन, बहलोलपुर, साकीपुर और सेक्टर-71 अंडरपास को भी संवेदनशील माना गया है. भारी बारिश के दौरान इन स्थानों पर जलभराव की स्थिति बनने पर ट्रैफिक को वैकल्पिक मार्गों की ओर डायवर्ट किया जाएगा.

अभय मिश्रा, डीसीपी, ट्रैफिक (ETV Bharat)

डीसीपी ट्रैफिक के मुताबिक, सभी चिन्हित स्थानों पर ट्रैफिक पुलिसकर्मियों की विशेष ड्यूटी लगाई गई है. जलभराव या जाम की स्थिति में मौके पर तैनात पुलिसकर्मी तत्काल डायवर्जन लागू करेंगे, ताकि वाहनों का दबाव कम किया जा सके.

प्रमुख डायवर्जन प्लान

  • डीएनडी और महामाया लूप: ट्रैफिक का दबाव बढ़ने या जलभराव की स्थिति में महामाया फ्लाईओवर से सेक्टर-37 और डीएनडी की ओर से आने वाले वाहनों को रजनीगंधा चौक की तरफ डायवर्ट किया जाएगा.
  • कुलेसरा मार्ग: जलभराव होने पर सूरजपुर की ओर से आने वाले वाहनों को कच्ची सड़क तिराहा होते हुए चौगानपुर गोलचक्कर की ओर भेजा जाएगा.
  • मॉडल टाउन अंडरपास: जलभराव की स्थिति में सेक्टर-62 से गाजियाबाद जाने वाले ट्रैफिक को अंडरपास के ऊपर से निकाला जाएगा. वहीं, एनआईबी की तरफ से आने वाले वाहनों को एक्सपो सेंटर की ओर डायवर्ट किया जाएगा.
  • बहलोलपुर अंडरपास: पानी भरने पर गढ़ी गोलचक्कर से यू-टर्न कराकर वाहनों को ट्रांसपोर्ट नगर और छिजारसी की ओर भेजा जाएगा.
  • सेक्टर-60 और 71 अंडरपास: जलभराव होने पर वाहनों को अंडरपास के बजाय ऊपर बनी सर्विस रोड से निकाला जाएगा.

ट्रैफिक पुलिस की लोगों से अपील

ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि तेज बारिश के दौरान जलभराव वाले अंडरपास में जाने से बचें. साथ ही मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों के डायवर्जन निर्देशों का पालन करें. पुलिस ने संबंधित विकास प्राधिकरणों से भी इन 53 संवेदनशील स्थानों पर जल निकासी, पंप और अन्य जरूरी इंतजाम पहले से सुनिश्चित करने को कहा है, ताकि बारिश के दौरान जलभराव के साथ-साथ लंबा ट्रैफिक जाम न लगे और लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े.

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