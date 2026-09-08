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बारिश में ट्रैफिक जाम से बचाने की तैयारी, नोएडा-ग्रेटर नोएडा में 53 जलभराव वाले स्थान चिन्हित

नई दिल्ली/नोएडा: मानसून और भारी बारिश के दौरान जलभराव और ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने के लिए गौतमबुद्ध नगर ट्रैफिक पुलिस ने व्यापक एक्शन प्लान तैयार किया है. नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 53 ऐसे प्रमुख स्थानों और अंडरपास को चिन्हित किया गया है, जहां बारिश के दौरान सबसे ज्यादा जलभराव होने की आशंका रहती है. इन स्थानों पर विशेष निगरानी के साथ जरूरत पड़ने पर तत्काल ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया जाएगा.

ट्रैफिक पुलिस ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा और सेंट्रल नोएडा के संवेदनशील स्थानों की सूची तैयार कर संबंधित प्राधिकरणों को भी भेजी है. साथ ही, इन स्थानों पर जल निकासी की व्यवस्था दुरुस्त करने और जरूरत पड़ने पर पंप की व्यवस्था सुनिश्चित करने की सिफारिश की गई है.

इन जगहों पर सबसे ज्यादा नजर

ट्रैफिक पुलिस की सूची में दलित प्रेरणा स्थल लूप, सेक्टर-16 डब्ल्यूटीटी टावर, बॉटेनिकल गार्डन डबल यू-टर्न, सेक्टर-58 तिराहा, गढ़ी गोलचक्कर, कुलेसरा हिंडन पुल, एक मूर्ति गोलचक्कर और सूरजपुर मुख्य मार्ग समेत कई प्रमुख स्थान शामिल हैं. इसके अलावा सेक्टर-94, सेक्टर-96, सेक्टर-60, मॉडल टाउन, बहलोलपुर, साकीपुर और सेक्टर-71 अंडरपास को भी संवेदनशील माना गया है. भारी बारिश के दौरान इन स्थानों पर जलभराव की स्थिति बनने पर ट्रैफिक को वैकल्पिक मार्गों की ओर डायवर्ट किया जाएगा.