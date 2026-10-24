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नोएडा: सेक्टर 125 में लगी भीषण आग, चपेट में आई 5-6 दुकानें, एक की मौत

कैफे की दुकानों में लगी भीषण आग ( Etv Bharat )

नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा के थाना सेक्टर 126 क्षेत्र स्थित 125 में आज शनिवार को एक कैंटीन में भीषण आग लग गई. आग की चमेट में 5-6 दुकानें पूरी तरह से जलकर खाक हो गई. आग लगने के बाद मौके पर मौजूद लोगों द्वारा आग बुझाने का प्रयास किया गया, पर आग भयंकर होने के चलते लोगों ने आग लगने की सूचना तत्काल फायर ब्रिगेड को दी. मौके पर स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचकर आग बुझाने का काम शुरू किया. इस घटना में एक की मौत हो गई है.

बताया जा रहा है कि आग़ जिस वक्त लगी, उस वक्त निर्माण का काम किया जा रहा था. आग को फायर कर्मियों द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद बुझा लिया गया है. ऐतिहात के तौर पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर आग़ को कूल डाउन करने में जुटी हुई है.