नोएडा में इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी में लगी भीषण आग, दमकल की 5 गाड़ियों ने पाया काबू
शॉर्ट सर्किट से कंपनी में लगी आग, आसमान में उठा धुएं का गुबार, कोई जनहानि नहीं
Published : June 21, 2026 at 8:38 PM IST
नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा के थाना फेस वन क्षेत्र स्थित सेक्टर 9 के बी ब्लॉक में उस समय हड़कंप मच गया, जब एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी में अचानक भीषण आग लग गई. जब तक कोई कुछ समझ पाता आग तेजी से फैलते हुए कंपनी के तीसरे फ्लोर पर फैल गई. मौके पर मौजूद लोगों ने फायर ब्रिगेड को घटना की सूचना दी. वहीं, अचानक भीषण आग लग जाने से आसपास के क्षेत्रों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.
आग लगने की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और दमकल विभाग की टीम तत्काल मौके पर पहुंच गई. फिलहाल फायर की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है, पर फायर कर्मियों द्वारा आग को कूल डाउन किया जा रहा है.
चीफ फायर अधिकारी प्रदीप कुमार चौबे ने बताया कि थाना फेस-1 क्षेत्रांतर्गत B 29, सेक्टर-9 में शिव इलेक्ट्रिकल नाम की कंपनी की बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई. यहां आकर देखा तो पाया ऊपरी तल में इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी हुई थी. सूचना पर स्थानीय पुलिस बल व फायर ब्रिगेड तत्काल मौके पर पहुँचकर आग को बुझाया जा चुका है.
चीफ फायर अधिकारी प्रदीप कुमार चौबे ने आगे बताया कि इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी हुई थी. उन्होंने बताया कि आज छुट्टी थी, जिसके चलते कंपनी में कोई कर्मचारी मौजूद नहीं था. वहीं, फायर कर्मचारी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पहनकर कंपनी में घुसे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया. आग बुझाने के लिए कुल पांच गाड़ियों की मदद ली गई थी. फिलहाल कूल डाउन किया जा रहा है. कोई अंदर फंसा हुआ नहीं है. राहत की बात है किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है.
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