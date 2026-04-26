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नोएडा की गगनचुंबी इमारतों के लिए 'ब्रह्मास्त्र': 300 मीटर ऊपर सिर्फ 2 मिनट में बुझेगी आग

आग बुझाने की नई तकनीक ( ETV Bharat )