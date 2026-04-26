नोएडा की गगनचुंबी इमारतों के लिए 'ब्रह्मास्त्र': 300 मीटर ऊपर सिर्फ 2 मिनट में बुझेगी आग
300 मीटर ऊपर सिर्फ 2 मिनट में बुझेगी आग, जानें क्या है यह जादुई तकनीक
Published : April 26, 2026 at 8:36 AM IST
नोएडा: नोएडा और ग्रेटर नोएडा में आसमान छूती सोसायटियों में रहने वालों के लिए एक बड़ी राहत वाली खबर है. गगनचुंबी इमारतों में आग लगने पर अब फायर ब्रिगेड बेबस नजर नहीं आएगी. यूपी फायर सर्विस के बेड़े में जल्द ही दुनिया की सबसे आधुनिक CAF (Compressed Air Foam) तकनीक वाला फायर फाइटिंग व्हीकल शामिल हो सकता है. नोएडा में इसका सफल डेमो किया गया, जो 300 मीटर की ऊंचाई (करीब 90 मंजिल) तक आग को मिनटों में ढेर करने की क्षमता रखता है.
300 मीटर की ऊंचाई, सिर्फ 2 मिनट का खेल
नोएडा में लगातार बढ़ रही हाई-राइज सोसायटियों के बीच सबसे बड़ा डर ऊंची मंजिल पर आग बुझाने का होता है. इसी चुनौती से निपटने के लिए मुंबई से एक विशेष वाहन गौतमबुद्धनगर पहुंचा. उत्तर प्रदेश के डीजी फायर सुजीत पांडेय की मौजूदगी में इस CAF तकनीक का प्रदर्शन किया गया. डीजी फायर सुजीत पांडेय ने बताया कि यूपी फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज को विश्व स्तरीय बनाने की दिशा में यह एक बड़ा कदम है. शासन की प्राथमिकता है कि हमारे पास ऐसे उपकरण हों जो किसी भी आपदा से निपटने में सक्षम हों.
क्या है CAF तकनीक और यह कैसे काम करती है?
अग्निशमन क्षेत्र की दिग्गज कंपनी 'फायरफ्लाई पंप्स' के डायरेक्टर दर्शन मालिये ने इस तकनीक की खासियतें साझा कीं. उन्होंने बताया कि यह तकनीक आग पर पानी की बौछार करने के बजाय एक घना झाग (फोम) छोड़ती है. यह फोम आग को कंबल की तरह ढक लेता है, जिससे ऑक्सीजन की सप्लाई तुरंत कट जाती है और आग दम तोड़ देती है. पारंपरिक तरीके के मुकाबले इसमें पानी की खपत बेहद कम होती है, जिससे आग बुझने के बाद संपत्ति को पानी से होने वाला नुकसान भी कम होता है. CAF तकनीक वाले होज़ पाइप पारंपरिक पाइपों की तुलना में बहुत हल्के होते हैं. इससे अग्निशमन कर्मी तेजी से ऊपरी मंजिलों तक दौड़ सकते हैं. यह वाहन विशेष रूप से 80 से 90 मंजिला इमारतों के लिए डिजाइन किया गया है. वर्तमान में गुजरात इसका इस्तेमाल कर रहा है और हमने ऐसी 4 यूनिट्स साउथ अफ्रीका को भी एक्सपोर्ट की हैं.
बता दें कि पिछले कुछ महीनों में नोएडा और ग्रेटर नोएडा की सोसायटियों में आग लगने की कई घटनाएं सामने आई हैं. संकरी गलियों और अत्यधिक ऊंचाई के कारण हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म को हर जगह ले जाना संभव नहीं होता. ऐसे में यह 'छोटा पैकेट बड़ा धमाका' तकनीक नोएडा के लिए संजीवनी साबित हो सकती है.
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