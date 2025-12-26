ETV Bharat / state

अब 20 मिनट में तय होगी नोएडा से फरीदाबाद की दूरी, घंटों जाम की समस्या से मिलेगी निजात

फरीदाबाद: तिगांव विधानसभा क्षेत्र के मंझावली गांव में यमुना नदी पर बन रहे पुल को उत्तर प्रदेश से जोड़ने वाले अंतिम चरण के सड़क निर्माण कार्य का आज विधिवत शुभारंभ किया गया. हरियाणा के राज्य मंत्री राजेश नागर ने नारियल फोड़कर भूमि पूजन किया और करीब 4.50 किलोमीटर लंबे इस मार्ग के निर्माण कार्य की शुरुआत कराई. ये सड़क हरियाणा और उत्तर प्रदेश को आपस में जोड़ने का काम करेगी, जिस पर लगभग 50 करोड़ रुपये की लागत आएगी.

नोएडा को फरीदाबाद से जोड़ने वाले पुल निर्माण का शुभारंभ: राज्य मंत्री राजेश नागर ने बताया कि "इस परियोजना पर वर्ष 2014 से काम चल रहा है. हरियाणा की ओर से पुल और उससे जुड़ी सड़क का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है. अब केवल उत्तर प्रदेश के नोएडा क्षेत्र को जोड़ने वाला छोटा सा हिस्सा शेष है, जिसे अगले दो महीनों में पूरा कर लिया जाएगा. इसके बाद मंझावली पुल से आम लोगों का आवागमन शुरू हो जाएगा."

मात्र 20 मिनट में पहुंचेंगे नोएडा से फरीदाबाद: उन्होंने कहा कि "इस सड़क के चालू होने से फरीदाबाद से ग्रेटर नोएडा की दूरी काफी कम हो जाएगी. अब लोगों को नोएडा जाने के लिए कालिंदी कुंज के रास्ते से होकर नहीं जाना पड़ेगा, जहां आए दिन घंटों जाम की समस्या बनी रहती थी. इस नए मार्ग के खुलने के बाद फरीदाबाद से नोएडा मात्र 20 मिनट में पहुंचा जा सकेगा."