ETV Bharat / state

इंजीनियर युवराज के पिता का छलका दर्द बोले-'मेरा साहसी बेटा दो घंटे जिंदगी के लिए लड़ा, पर सिस्टम से हार गया'

युवराज मेहता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि उन्होंने ठंडे पानी में दो घंटे तक मौत से संघर्ष किया.

नोएडा इंजीनियर की मौत का मामला
नोएडा इंजीनियर मौत मामला-टूटे पिता ने सिस्टम से पूछे सवाल (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 24, 2026 at 10:38 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली/नोएडा: सेक्टर-150 में हुई इंजीनियर बेटे की मौत की याद में आयोजित शोक सभा के बाद युवराज मेहता के पिता आज पहली बार कैमरे के सामने आए. उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में इंसाफ की एक तड़प. उन्होंने न केवल मीडिया और सरकार का शुक्रिया अदा किया, बल्कि उस 2 घंटे की लापरवाही का काला चिट्ठा भी खोल दिया, जिसने उनके बेटे को उनसे हमेशा के लिए छीन लिया.

युवराज के पिता ने बताया कि उनका बेटा कोई कायर नहीं था. जलजमाव वाले उस अंधेरे गड्ढे में गिरने के बाद भी युवराज ने मौत को 2 घंटे तक रोके रखा. वह संघर्ष करता रहा ताकि कोई आए और उसे बाहर निकाल ले. उन्होने मीडिया और यूपी सरकार को शुक्रिया कहा, और कहा अपने बेटे की मृत्यु से मैं पूरी तरह टूट चुका था, हताश हो चुका था, लेकिन आप सभी लोगों ने मुझे पूरा सपोर्ट दिया और मेरे बेटे के जीवन के साथ हुए लापरवाही और खिलवाड़ को देश की जनता और सरकार तक प्रभावी ढंग से पहुंचाया. मैं चाहता हूँ कि किसी भी गुनहगार को छोड़ा न जाए. मेरा बेटा वापस नहीं आएगा, लेकिन मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि भविष्य में कोई दूसरा युवराज इस तरह की त्रासदी का शिकार न हो.

राज कुमार मेहता, मृतक युवराज मेहता के पिता (ETV Bharat)

युवराज के पिता ने उस जांबाज युवक मुनींद्र का भी आभार व्यक्त किया, जिसने बिना अपनी परवाह किए गहरे नाले में छलांग लगा दी थी. अब सबकी नजरें SIT की उस 450 पन्नों की रिपोर्ट पर हैं, जो यह तय करेगी कि युवराज के कातिल कौन हैं, वो गड्ढा, वो बिल्डर या वो लापरवाह प्रशासन?

इंजीनियर युवराज
इंजीनियर युवराज (ETV BHARAT)

बता दें कि 27 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता गुरुग्राम से अपने घर सेक्टर 150 स्थित टाटा यूरेका पार्क लौट रहे थे. घने कोहरे के कारण दृश्यता शून्य के करीब थी. इसी दौरान उनकी कार सेक्टर 150 में एक निर्माणाधीन मॉल के लिए खोदे गए गड्ढे में जा गिरी. यह गड्ढा बारिश और ड्रेनेज के पानी से लबालब भरा हुआ था. सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज करीब दो घंटे तक अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करते रहे. इस दौरान उन्होंने कार की छत पर चढ़कर अपने पिता को फोन किया और मदद की गुहार लगाई, लेकिन पर्याप्त सुरक्षा इंतजामों और रेस्क्यू उपकरणों की कमी के कारण उन्हें बचाया नहीं जा सका.

यह भी पढ़ें

TAGGED:

नोएडा इंजीनियर की मौत का मामला
DEATH OF SOFTWARE ENGINEER CASE
SOFTWARE ENGINEER YUVRAJ MEHTA
NOIDA ENGINEER DEATH CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.