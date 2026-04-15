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नोएडा DM ने दिखाए सख्त तेवर! श्रमिकों ने किया प्रदर्शन तो एजेंसी होगी ब्लैकलिस्ट, लाइसेंस होगा रद्द

नोएडा जिलाअधिकारी ने साफ कर दिया है कि कर्मचारी से संबंधित एजेंसी का लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा.

उपद्रव पर नोएडा प्रशासन सख्त
उपद्रव पर नोएडा प्रशासन सख्त (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 15, 2026 at 10:59 AM IST

2 Min Read
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नई दिल्ली/नोएडा: नोएडा और ग्रेटर नोएडा में हाल ही में हुए आंदोलन के बाद प्रशासन ने सख्ती अपना ली है. जिस भी कर्मचारी की आंदोलन में भूमिका पाई गई उस पर कार्रवाई होगी ही साथ ही उससे संबंधित एजेंसी का लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा.

एक्शन मोड में प्रशासन

डीएम मेधा रूपम ने आउटसोर्सिंग एजेंसियों और संविदाकारों के साथ एक हाई-लेवल बैठक की. इस बैठक में डीएम ने साफ चेतावनी दी है कि यदि किसी एजेंसी का कर्मचारी उपद्रव में शामिल पाया गया, तो न केवल उस पर कार्रवाई होगी, बल्कि संबंधित एजेंसी का लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा.

नोएडा जिलाअधिकारी ने दिये निर्देश (ETV BHARAT)

प्रशासन का कड़ा रुख, मजदूरों ने किया उपद्रव, तो एजेंसी होगी ब्लैकलिस्ट
गौतमबुद्धनगर कलेक्ट्रेट में उद्योगों को चलाने वाली एजेंसियों की भी क्लास लगी है. डीएम ने कहा अगर किसी आउटसोर्सिंग एजेंसी के कर्मचारी ने अनुशासन तोड़ा या उपद्रवी व्यवहार किया, तो उस एजेंसी को तुरंत ब्लैकलिस्ट किया जाएगा.

प्रशासन ने साफ किया है कि शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम भुगतान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सभी संविदाकारों को निर्देश दिए गए हैं कि श्रमिकों का पूरा वेतन बिना किसी कटौती के सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर होना चाहिए. नया वेतन ढांचा (प्रति माह) बैठक में जिलाधिकारी ने स्पष्ट रूप से वेतन की दरें दोहराईं ताकि कोई भ्रम न रहे.

डीएम ने बैठक में एक महत्वपूर्ण संदेश दिया कि उद्योग चलेंगे तभी रोजगार बचेगा. उन्होंने कहा, अगर औद्योगिक गतिविधियां प्रभावित होती हैं, तो इसका नुकसान श्रमिक, नियोजक और पूरे प्रदेश को होगा. डीएम ने अपील की है कि किसी भी भ्रामक सूचना या 'फेक न्यूज़' पर ध्यान न दें, जिससे औद्योगिक शांति भंग हो. राज्य सरकार दोनों पक्षों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन अनुशासनहीनता के लिए कोई जगह नहीं है.

श्रेणी निर्धारित न्यूनतम वेतन
अकुशल श्रमिक (Unskilled)-13,690
अर्धकुशल श्रमिक (Semi-skilled-15,059
कुशल श्रमिक (Skilled)-16,868

संदेश साफ है शांति बनाए रखें, अफवाहों से बचें और औद्योगिक पहिये को घूमने दें. प्रशासन की इस सख्ती से साफ है कि नोएडा में औद्योगिक शांति भंग करने की कोशिश करने वालों और नियमों की अनदेखी करने वाली एजेंसियों पर अब गाज गिरना तय है.

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