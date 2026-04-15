औद्योगिक शांति के लिए एक्शन में नोएडा DM, आउटसोर्सिंग एजेंसियों पर कसा शिकंजा
कार्मिक या श्रमिक के उपद्रवी व्यवहार पर संबंधित एजेंसी होगी ब्लैक लिस्ट, लाइसेंस भी होगा निरस्त
लखनऊ: नोएडा DM नेहा रूपम ने मजदूर आंदोलन के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए लेबर एजेंसियों पर शिकंजा कसने की शुरुआत की है. उन्होंने लेबर एजेंसियों से बैठक में साफ कहा है कि जिस भी एजेंसी के मजदूर उपद्रव करेंगे, उसको ब्लैक लिस्ट किया जाएगा.
राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि नोएडा में शासन की गाइडलाइंस का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराने एवं औद्योगिक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से जिलाधिकारी की अध्यक्षता में विभिन्न औद्योगिक इकाइयों की आउटसोर्सिंग एजेंसी, संविदाकारों के साथ बैठक आयोजित हुई, जिसमें जिलाधिकारी ने कहा कि आउटसोर्सिंग एजेंसी, संविदाकार उद्योग को चलाने और लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. ऐसे में सभी आउटसोर्सिंग एजेंसी की जिम्मेदारी है कि वे अपने कार्मिकों व श्रमिकों समेत शांति व्यवस्था बनाए रखें.
शासन की गाइडलाइंस का हो पालन
डीएम ने निर्देश दिया कि सभी संविदाकार शासन की गाइडलाइंस का शत प्रतिशत पालन सुनिश्चित करें. अगर किसी भी एजेंसी या एजेंसी के श्रमिकों की तरफ से उपद्रवी व्यवहार किया जाएगा तो उसकी जिम्मेदारी एजेंसी की भी होगी. ऐसे में उस एजेंसी को ब्लैक लिस्ट करते हुए एजेंसी का लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई की जा सकती है.
श्रमिकों का शोषण किया तो होगी सख्त कार्रवाई
जिलाधिकारी ने राज्य सरकार की तरफ से निर्धारित न्यूनतम वेतन का उल्लेख करते हुए बताया कि अकुशल श्रमिक के लिए 13,690, अर्धकुशल श्रमिक के लिए 15,059 और कुशल श्रमिक के लिए 16,868 रुपए प्रतिमाह वेतन निर्धारित किया गया है. उन्होंने निर्देश दिए कि सभी संविदाकार इन वेतन मानकों का पूर्ण रूप से अनुपालन सुनिश्चित करें एवं श्रमिक के बैंक खातों में पूर्ण वेतन हस्तांतरित करें. किसी भी प्रकार के नियमों का उल्लंघन व श्रमिकों का शोषण करने पर सख्त कार्रवाई होगी.
अफवाहों पर न दें ध्यान
जिलाधिकारी ने कहा कि उद्योग, श्रमिक एवं नियोजक तीनों एक-दूसरे के पूरक हैं. उद्योगों का सुचारू संचालन रोजगार के अवसरों को सुरक्षित रखता है. वहीं, नियोजकों की स्थिरता से श्रमिकों का भविष्य भी सुनिश्चित होता है. अगर औद्योगिक गतिविधियां प्रभावित होती हैं तो इसका प्रतिकूल प्रभाव सभी पक्षों के साथ-साथ प्रदेश के समग्र विकास पर पड़ता है. डीएम ने सभी से अपील की है कि किसी भी प्रकार की अफवाह या भ्रामक सूचना पर ध्यान न दें और औद्योगिक शांति बनाए रखते हुए आपसी सहयोग एवं विश्वास के साथ कार्य करें. जिलाधिकारी ने यह भी आश्वस्त किया कि राज्य सरकार श्रमिकों एवं नियोजकों दोनों के हितों की रक्षा के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है. किसी भी समस्या के समाधान हेतु प्रशासन तत्परता से कार्य करेगा. बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व अतुल कुमार, डीडी फैक्ट्री बृजेश और संबंधित विभागों के अधिकारीगण समेत विभिन्न औद्योगिक इकाइयों के संविदाकार उपस्थित रहे.
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