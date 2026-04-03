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नोएडा जिला अस्पताल में 60 हजार जानवरों वाली सिरिंज का ऑर्डर, मामला खुला तो मचा हडकंप, प्रशासन ने कहा मानवीय भूल

नोएडा जिला अस्पताल जानवरों वाली सुई का ऑर्डर किसने दिया ( ETV Bharat )