ETV Bharat / state

नोएडा साइबर पुलिस की सतर्कता, कई लोगों को करोड़ों के नुकसान से बचाया

नोएडा साइबर क्राइम टीम ने इंटेलिजेंस-आधारित कार्रवाई को अंजाम देते हुए ऑनलाइन निवेश ठगी में फंसे देशभर के कई लोगों को नुकसान से बचाया.

नोएडा साइबर पुलिस की सतर्कता
नोएडा साइबर पुलिस की सतर्कता (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 5, 2025 at 7:17 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली/नोएडा: देश में साइबर अपराध एक चुनौती बनकर उभरा है और लोगों को अपना शिकार बन रहा है. इस अपराध से जागरूक होकर ही बचा जा सकता है. इसी कड़ी में गौतमबुद्ध नगर में साइबर क्राइम से लोगों को बचाने के लिए साइबर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है. जानकारी के अनुसार, साइबर सुरक्षा पर वेबीनार, क्विज प्रतियोगिता, जागरूकता अभियान और वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है, ताकि लोगों को सुरक्षित और ऑनलाइन आदतों को अपनाने के लिए प्रेरित किया जा सके.

एडीसीपी क्राइम शैव्या गोयल ने बताया कि कमिश्नरेट गौतमबुद्ध नगर पुलिस, साइबर इंटेलिजेंस, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स और संवेदनशील एजेंसियों के समन्वय से न केवल अपराधों की जांच की जा रही, बल्कि उन्हें रोकथाम और निष्प्रभावी बनाने के लिए जागरूकता अभियान चला रही है. ईटीवी भारत से बातचीत में डीसीपी शैव्या गोयल ने बताया कि साइबर अपराध के रोकथाम के लिए सबसे बड़ा हथियार है, लोगों में जागरूकता लाना.

नोएडा साइबर पुलिस की सतर्कता आई काम (ETV Bharat)

एडीसीपी शैव्या गोयल ने बताया मेगा जागरूकता अभियान चलाया गया था. इसके माध्यम से नोएडावासी ना सिर्फ अवेयरनेस से संबंधित जानकारी प्राप्त किए, बल्कि साइबर अवेयरनेस वॉरियर्स भी बने. एडीसीपी क्राइम ने कहा कि इसलिए हमने साइबर अवेयरनेस चैलेंज लॉन्च किया है, जिसमें ऑनलाइन सभी नागरिक अपनी एंट्रीज दे सकते हैं, वो रील्स बना सकते हैं, पोस्टर्स बना सकते हैं. गौतमबुद्ध नगर पुलिस भी इस "कंटेंट" को देखेगी और फिर जो इसमें अच्छा कंटेंट होगा उनको पुरस्कृत करेगी.

डीसीपी साइबर क्राइम ने बताया कि पुलिस आयुक्त गौतमबुद्ध नगर के नेतृत्व में एक साइबर टीम गठित की गई थी, जिसने अध्ययन करने के बाद ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया गया कि कौन इससे पीड़ित हैं? और कौन साइबर क्रिमिनल ?. इस एनालिसिस के बाद पुलिस टीम ने आई फोर्स और नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से संपर्क किया, उनकी मदद ली इंटेलिजेंस डेवलपर की और लाइव पीड़ित लोगों को आइडेंटिफाई किया.

डीसीपी साइबर क्राइम बतातीं हैं कि ये पीड़ित विभिन्न राज्यों तमिलनाडु, तेलंगाना, ओडिशा, गुजरात, राजस्थान आदि के हैं. ये इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के शिकार थे, इनसे ट्रेनिंग करवाई जा रही थी. उनसे पैसों में निवेश कराया जा रहा था और धनराशि की ठगी जा रही थी. फिलहाल, साइबर यूनिट अब पीड़ितों से मिले इनपुट के आधार पर बैंक खातों को फ्रीज करा रही है और फ्रॉड रैकेट से जुड़े आरोपियों पर विधिक कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है.

ये भी पढ़ें:

  1. 1 नवंबर से दिल्ली में हो रहा बड़ा बदलाव, साइबर अपराध से जुड़ी शिकायत दर्ज कराने में मिलेगी ये सुविधा
  2. वकीलों को अब एक क्लिक में मिलेगी हर तरह की जानकारी, कड़कड़डूमा कोर्ट को मिली साइबर लाइब्रेरी की सौगात

TAGGED:

CYBER FRAUD CASE
CYBER FRAUD CASES DELHI NCR
CYBER ​​FRAUD AWARENESS
साइबर ठगी जागरूक नोएडा
NOIDA CYBER FRAUD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

भारतीय मूल के जोहरान ममदानी ने रचा इतिहास, बने न्यूयॉर्क शहर के मेयर, कहा- भविष्य हमारे हाथों में

पाकिस्तान खिलाड़ी पर चली तलवार, आईसीसी ने 2 मैच के लिए लगाया बैन

साईं बाबा जन्म शताब्दी कार्यक्रम: 140 देशों के भक्त जुटेंगे, उपराष्ट्रपति और पीएम भी होंगे शामिल

मसूरी पहुंची क्लासिक हिमालयन ड्राइव 2025 विंटेज कार रैली, बलखाती सड़कों पर दिखा मोटरिंग का जुनून

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.