ETV Bharat / state

कंबोडिया से जुड़े साइबर ठगी गिरोह का खुलासा, भारतीय सिम उपलब्ध कराने वाला शातिर गिरफ्तार

दरअसल, बीते दिनों एक व्यक्ति ने साइबर क्राइम थाने में दी शिकायत में बताया था कि साइबर ठगों ने जेल जाने का डर दिखाकर उसे डिजिटल अरेस्ट किया. उसपर कई दिन तक नजर रखी और खातों में जमा रकम ट्रांसफर कराई गई. मामला संज्ञान में आते ही पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की. जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि ठगी में इस्तेमाल मोबाइल नंबर एक निजी मोबाइल कंपनी के पीओएस एजेंट द्वारा ई-सिम के रूप में एक्टिवेट किया गया था. इसके बाद उस नंबर का संचालन कंबोडिया से किया गया.

नई दिल्ली/नोएडा: साइबर क्राइम थाना पुलिस ने मंगलवार को डिजिटल अरेस्ट के जरिए 85 लाख रुपये की ठगी करने वाले गिरोह से जुड़े एक वांछित आरोपी को हरियाणा से गिरफ्तार किया. आरोपी पर भारत की सिम को ई-सिम के रूप में एक्टिवेट कर कंबोडिया में साइबर अपराधियों तक पहुंचाने का आरोप है. पुलिस का दावा है कि इसी नंबर का इस्तेमाल कर पीड़ित को डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर लाखों की ठगी को अंजाम दिया गया.

साइबर अपराधियों ने इसी नंबर से कॉल कर खुद को पुलिस, सीबीआई और ईडी अधिकारी बताकर पीड़ित को कई घंटों तक डिजिटल अरेस्ट में रखा और डराकर दिखाकर 85 लाख रुपये ट्रांसफर करा लिए. पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और मैनुअल इंटेलिजेंस की मदद से आरोपी की पहचान की. इसके बाद गुरुग्राम से आरोपी सूरज को गिरफ्तार कर लिया गया. आरोपी हरियाणा के पानीपत का रहने वाला है और उसकी उम्र 26 वर्ष है.

पुलिस के मुताबिक, आरोपी 10वीं तक पढ़ा है और मोबाइल सिम एक्टिवेशन का काम करता है. जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी ने नियमों की अनदेखी करते हुए भारतीय सिम को ई-सिम के रूप में एक्टिवेट किया, जिसका इस्तेमाल विदेश में बैठे साइबर ठगों ने किया. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी ने अब तक कितनी सिम एक्टिवेट की और इस नेटवर्क में उसके साथ कौन-कौन लोग शामिल है.

एडिशनल डीसीपी नोएडा मनीष सिंह का कहना है कि पुलिस आरोपी का आपराधिक इतिहास भी पता करने में जुटी है. साथ ही साइबर पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी अनजान कॉल पर खुद को पुलिस, सीबीआई या ईडी अधिकारी बताकर पैसे मांगने वालों पर भरोसा न करें. पुलिस ने कहा कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं होती. किसी भी संदिग्ध कॉल, लिंक, स्क्रीन शेयरिंग ऐप या बैंक डिटेल साझा करने से बचें. साथ ही साइबर ठगी होने पर तुरंत हेल्पलाइन 1930 या पोर्टल cybercrime.gov.in शिकायत दर्ज करें.

ये भी पढ़ें: