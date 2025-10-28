ETV Bharat / state

​ अलीगढ़ को कचरे के पहाड़ से मिलेगी निजात, अब नोएडा की कंपनी संभालेगी शहर की सफाई व्यवस्था

कूड़ा प्लांट का निरीक्षण करते नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा. ( Photo Credit; Aligarh Municipal Corporation )

​अलीगढ़ : मथुरा बाईपास पर वर्षों पुराने कचरे के पहाड़ (लिगेसी वेस्ट) और दैनिक ठोस अपशिष्ट (MSW) के वैज्ञानिक निस्तारण का रास्ता साफ हो गया है. ​नगर निगम ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के वैज्ञानिक निस्तारण के लिए नोएडा की कंपनी Ecostan Infra Pvt. Ltd. के साथ अनुबंध किया है. यह कंपनी अब ए-टू-जेड वेस्ट मैनेजमेंट प्रा. लि. के जाने के बाद शहर के पुराने और नए कचरे के निस्तारण की जिम्मेदारी संभालेगी. ​नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन की गाइडलाइन के अनुसार, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से यह अनुबंध किया गया है. चयनित एजेंसी को दो प्रमुख कार्य सौंपे गए हैं पुराने कचरे (Legacy Waste) का निस्तारण : मथुरा बाईपास स्थित ए-टू-जेड वेस्ट प्लांट में जमा लगभग 1,00,000 मीट्रिक टन (+20%) अनुमानित पुराने कचरे का वैज्ञानिक ढंग से निस्तारण करना होगा. कंपनी को यह पूरा कचरा अगले 15 महीनों में ख़त्म करना होगा.