​ अलीगढ़ को कचरे के पहाड़ से मिलेगी निजात, अब नोएडा की कंपनी संभालेगी शहर की सफाई व्यवस्था

कंपनी अब ए-टू-जेड वेस्ट मैनेजमेंट प्रा. लि. के जाने के बाद शहर के पुराने और नए कचरे के निस्तारण की जिम्मेदारी संभालेगी.

कूड़ा प्लांट का निरीक्षण करते नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा.
कूड़ा प्लांट का निरीक्षण करते नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा. (Photo Credit; Aligarh Municipal Corporation)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 28, 2025 at 8:26 PM IST

​अलीगढ़ : मथुरा बाईपास पर वर्षों पुराने कचरे के पहाड़ (लिगेसी वेस्ट) और दैनिक ठोस अपशिष्ट (MSW) के वैज्ञानिक निस्तारण का रास्ता साफ हो गया है. ​नगर निगम ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के वैज्ञानिक निस्तारण के लिए नोएडा की कंपनी Ecostan Infra Pvt. Ltd. के साथ अनुबंध किया है. यह कंपनी अब ए-टू-जेड वेस्ट मैनेजमेंट प्रा. लि. के जाने के बाद शहर के पुराने और नए कचरे के निस्तारण की जिम्मेदारी संभालेगी.

​नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन की गाइडलाइन के अनुसार, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से यह अनुबंध किया गया है.

चयनित एजेंसी को दो प्रमुख कार्य सौंपे गए हैं

पुराने कचरे (Legacy Waste) का निस्तारण : मथुरा बाईपास स्थित ए-टू-जेड वेस्ट प्लांट में जमा लगभग 1,00,000 मीट्रिक टन (+20%) अनुमानित पुराने कचरे का वैज्ञानिक ढंग से निस्तारण करना होगा. कंपनी को यह पूरा कचरा अगले 15 महीनों में ख़त्म करना होगा.

​नवीन ठोस अपशिष्ट (Fresh MSW) की प्रोसेसिंग : शहर से प्रतिदिन निकलने वाले 700 टन (TPD) नवीन ठोस अपशिष्ट की वैज्ञानिक प्रोसेसिंग (Design, Build, Operate Basis) 20+5 वर्षों की लंबी अवधि के लिए की जाएगी.

जल्द शुरू होगा प्लांट का संचालन : ​प्रेम प्रकाश मीणा ने बताया, कंपनी अगले एक सप्ताह में लिगेसी वेस्ट के निस्तारण के लिए आवश्यक उपकरण मथुरा बाईपास साइट पर लाकर काम शुरू कर देगी. इसके साथ ही, नए कचरे के प्रोसेसिंग प्लांट के लिए एक सप्ताह के अंदर शहर से बाहर ज़मीन तलाश करके व्यवस्था की जाएगी. जल्द ही यह कंपनी प्लांट का संचालन शुरू करेगी.

निगरानी करेंगे अधिकारी : ​महापौर प्रशांत सिंघल ने इस पहल को स्वच्छता मिशन को नई गति देने वाला बताया. उन्होंने कहा कि यह कदम शहरवासियों को एक प्रदूषण मुक्त और स्वच्छ वातावरण प्रदान करने में सहायक होगा. ​परियोजना की गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए, नगर आयुक्त ने यह भी स्पष्ट किया कि निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण न होने अथवा गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर अनुबंध की शर्तों के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी. परियोजना की निगरानी के लिए अपर नगर आयुक्त एवं प्रभारी नगर स्वास्थ्य अधिकारी को नामित किया गया है.

