नोएडा के व्यवसायी रामलीला में निभा रहे रावण की भूमिका, बताया कैसे हुई शुरुआत
श्री सनातन धर्म रामलीला में इस बार एक व्यवसायी रामलीला में रावण की भूमिका में नजर आएंगे. उन्होंने अपने सफर के बारे में बताया..
Published : October 14, 2026 at 8:17 PM IST
नई दिल्ली/नोएडा: व्यवसाय संभालना अपने आप में बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन इसके साथ अपने अंदर के कलाकार को भी जीवित रखना मामूली नहीं. नोएडा के व्यवसायी अमित शर्मा इस बात की नजीर बन रहे हैं कि अगर हौसला है तो व्यापार और कला दोनों के लिए समय निकाला जा सकता है. नोएडा स्टेडियम में आयोजित श्री सनातन धर्म रामलीला में वह रावण का किरदार निभाते हैं, जिसके लिए वह काफी मेहनत करते हैं.
उन्होंने बताया कि वानर सेना के एक सदस्य और मंत्री जैसी छोटी भूमिकाएं निभाने के साथ शुरुआत की थी. लगभग 5 से 6 वर्षों तक उन्होंने मंच पर भगवान हनुमान का भी किरदार निभाया. बाद में उनके निर्देशक पंकज शर्मा ने उनके डील-डौल और संवाद अदायगी को देखते हुए उन्हें रावण की भूमिका निभाने की सलाह दी. वर्तमान में वे श्री सनातन धर्म रामलीला में रावण का किरदार निभाने के साथ, सहायक निर्देशक की भूमिका भी संभाल रहे हैं. वहीं उनके चचेरे भाई अभिषेक शर्मा पिछले 10 वर्षों से इसी मंच पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का किरदार निभा रहे हैं और बड़े भाई की बेटी समृद्धि इस साल माता सीता के बाल स्वरूप में नजर आएंगी.
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नकारात्मक किरदार निभाने पर अमित शर्मा का कहना है कि यह उनकी व्यक्तिगत आस्था के विरुद्ध नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक जुड़ाव है. रावण चारों वेदों का ज्ञाता, महापंडित औ भगवान शिव का परम भक्त था. जब खर-दूषण का वध हुआ, तभी उसे ज्ञात हो गया था कि नारायण ने अवतार ले लिया है. प्रभु के हाथों मोक्ष प्राप्त करने से बड़ा सौभाग्य इस सृष्टि में क्या हो सकता है? इसीलिए मैं रावण की भक्ति करता हूं. उन्होंने आयोजन समिति के संजय बाली और अल्पेश का आभार व्यक्त किया, जो जमीन पर उतरकर पूरी व्यवस्था संभालते हैं. साथ ही कहा कि जब तक समिति चाहेगी, वे रावण का ही किरदार करेंगे, इसके अलावा अगर भविष्य में कभी मौका मिला, तो वे राजा दशरथ का रोल करना पसंद करेंगे.
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