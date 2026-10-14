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नोएडा के व्यवसायी रामलीला में निभा रहे रावण की भूमिका, बताया कैसे हुई शुरुआत

व्यवसायी अमित शर्मा निभाते हैं रावण की भूमिका ( ETV Bharat )

नई दिल्ली/नोएडा: व्यवसाय संभालना अपने आप में बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन इसके साथ अपने अंदर के कलाकार को भी जीवित रखना मामूली नहीं. नोएडा के व्यवसायी अमित शर्मा इस बात की नजीर बन रहे हैं कि अगर हौसला है तो व्यापार और कला दोनों के लिए समय निकाला जा सकता है. नोएडा स्टेडियम में आयोजित श्री सनातन धर्म रामलीला में वह रावण का किरदार निभाते हैं, जिसके लिए वह काफी मेहनत करते हैं.

उन्होंने बताया कि वानर सेना के एक सदस्य और मंत्री जैसी छोटी भूमिकाएं निभाने के साथ शुरुआत की थी. लगभग 5 से 6 वर्षों तक उन्होंने मंच पर भगवान हनुमान का भी किरदार निभाया. बाद में उनके निर्देशक पंकज शर्मा ने उनके डील-डौल और संवाद अदायगी को देखते हुए उन्हें रावण की भूमिका निभाने की सलाह दी. वर्तमान में वे श्री सनातन धर्म रामलीला में रावण का किरदार निभाने के साथ, सहायक निर्देशक की भूमिका भी संभाल रहे हैं. वहीं उनके चचेरे भाई अभिषेक शर्मा पिछले 10 वर्षों से इसी मंच पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का किरदार निभा रहे हैं और बड़े भाई की बेटी समृद्धि इस साल माता सीता के बाल स्वरूप में नजर आएंगी.