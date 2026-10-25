ETV Bharat / state

जंतर–मंतर आंदोलन, कांग्रेस-सीजेपी पर भाजपा नेताओं ने साधा निशाना, कहा, 'जनता उनके बहकावे में नहीं आएगी'

नोएडा से भाजपा सांसद महेश शर्मा ( ETV Bharat Behror )

बहरोड़/सिरोही : नोएडा से भाजपा सांसद महेश शर्मा रविवार को बहरोड़ पहुंचे. यहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया. इस दौरान सांसद ने मीडिया से बातचीत करते हुए जंतर–मंतर पर हुए आंदोलन पर कहा कि आंदोलन अपने ही बोझ के नीचे दबकर खत्म हो गया. सांसद ने आरोप लगाया कि कई लोगों को आर्थिक लालच देकर आंदोलन से जोड़ा गया था. वहीं, सिरोही में भाजपा के राष्ट्रीय सचिव रोहन गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस और कॉकरोच दोनों एक जैसे हैं. कांग्रेस देश में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है.