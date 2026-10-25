जंतर–मंतर आंदोलन, कांग्रेस-सीजेपी पर भाजपा नेताओं ने साधा निशाना, कहा, 'जनता उनके बहकावे में नहीं आएगी'
सांसद महेश शर्मा ने उन्होंने दावा किया कि आज देश में कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मर रहा है.
Published : October 25, 2026 at 5:30 PM IST
बहरोड़/सिरोही : नोएडा से भाजपा सांसद महेश शर्मा रविवार को बहरोड़ पहुंचे. यहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया. इस दौरान सांसद ने मीडिया से बातचीत करते हुए जंतर–मंतर पर हुए आंदोलन पर कहा कि आंदोलन अपने ही बोझ के नीचे दबकर खत्म हो गया. सांसद ने आरोप लगाया कि कई लोगों को आर्थिक लालच देकर आंदोलन से जोड़ा गया था. वहीं, सिरोही में भाजपा के राष्ट्रीय सचिव रोहन गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस और कॉकरोच दोनों एक जैसे हैं. कांग्रेस देश में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है.
जंतर-मंतर के आंदोलन पर साधा निशाना : जंतर-मंतर पर हुए आंदोलन को लेकर पूछे गए सवाल पर सांसद महेश शर्मा ने कहा कि आंदोलन अपने ही बोझ के नीचे दबकर खत्म हो गया. उन्होंने कहा कि किसी भी आंदोलन के पीछे उसकी मंशा, नीतियां और उसे संचालित करने वाले लोगों की भूमिका को समझना जरूरी है. उन्होंने आरोप लगाया कि इस आंदोलन में कुछ लोगों को मोहरा बनाया गया और कुछ लोगों का इस्तेमाल किया गया. सांसद ने यह भी दावा किया कि कई लोगों को आर्थिक लालच देकर आंदोलन से जोड़ा गया था. उनके अनुसार, आंदोलन का वास्तविक उद्देश्य कुछ और था, जिसके कारण यह आंदोलन धीरे-धीरे समाप्त हो गया.
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'जनता का विश्वास पीएम मोदी पर' : सांसद महेश शर्मा ने कहा कि वर्ष 2027 में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं. इन चुनावों में भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्र सरकार के कामकाज के आधार पर जनता के बीच जाएगी. उन्होंने कहा कि देश की जनता का विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है और सरकार गरीबों के कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है. उन्होंने कहा कि देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में ऐसा नेतृत्व मिला है, जिस पर जनता का विश्वास लगातार मजबूत हुआ. उनके साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मजबूती से काम कर रहे हैं.
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गरीबों को जरूरी सुविधाएं दे रही सरकार' : गरीबी और गरीब कल्याण के मुद्दे पर सांसद ने कहा कि पिछले 50 वर्षों से गरीबी हटाओ का नारा दिया जाता रहा है, लेकिन गरीब व्यक्ति की मूलभूत जरूरतें घर, भोजन और आवश्यक सुविधाएं हैं. उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गरीबों को आवास, खाद्यान्न और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं. महेश शर्मा ने कहा कि सरकार की योजनाओं का उद्देश्य गरीब परिवारों को राहत देना और उनके जीवन स्तर में सुधार करना है. उन्होंने दावा किया कि आज देश में कोई भी व्यक्ति भूख से नहीं मर रहा है और केंद्र सरकार गरीबों को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है.
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विपक्ष पर लगाए देश की छवि खराब करने के आरोप : सांसद ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जब विपक्ष का नेता अंतरराष्ट्रीय मंच पर देश की छवि को नुकसान पहुंचाने वाली बातें करता है, तो उससे क्या उम्मीद की जा सकती है. उन्होंने कहा कि देश के हितों से जुड़े मुद्दों पर राजनीतिक दलों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विचार करना चाहिए. उन्होंने पूर्व में देश में हुई ऐसी नारेबाजी का भी जिक्र किया, जिसमें 'भारत तेरे टुकड़े होंगे' जैसे नारे लगाए गए थे. सांसद ने कहा कि इस तरह की सोच से देश आगे नहीं बढ़ सकता. उन्होंने जोर देकर कहा कि राष्ट्रहित के मुद्दों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और सभी राजनीतिक दलों को देश की एकता, अखंडता तथा सम्मान को सर्वोपरि रखना चाहिए.
'कांग्रेस और कॉकरोच दोनों एक जैसे' : भाजपा राष्ट्रीय सचिव रोहन गुप्ता ने सिरोही के आबूरोड पर मावल स्थित तिरुपति मंदिर में दर्शन कर पूजा-अर्चना की. इस दौरान भाजपा नेता प्रकाश अग्रवाल से मिले. इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस और कॉकरोच दोनों एक जैसे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस लगातार देश में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन देश की जनता उनके बहकावे में आने वाली नहीं है. विपक्ष के पास जनता के बीच जाकर वोट मांगने के लिए ठोस नीतियां और मुद्दे नहीं हैं. यही कारण है कि राजस्थान में भी बड़ी-बड़ी बातें करने वालों को प्रदेश की जनता ने नकार दिया है.
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'जेनजी के नाम पर सेक रहे राजनीतिक रोटियां' : गुप्ता ने जेनजी आंदोलन को लेकर कहा कि देश का युवा किसी आंदोलन के नाम पर भ्रमित नहीं है, बल्कि कुछ लोग युवाओं के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेंकने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि आज का युवा संवेदनशील और जागरूक है. उसे सही और गलत की समझ है. यदि आंदोलन वास्तव में जनता के हितों के लिए होता, तो उसमें सत्ता पलटने की बातें क्यों की जातीं? उन्होंने कहा कि भारत में सत्ता परिवर्तन का संवैधानिक रास्ता चुनाव है. विपक्ष को चुनाव में उतरकर जनता का विश्वास जीतना चाहिए.
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'संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाना गलत' : गुप्ता ने कहा कि विपक्ष लगातार संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगा रहा है, लेकिन उन आरोपों के समर्थन में ठोस सबूत सामने नहीं रख पा रहा. उन्होंने कहा कि यदि एसआईआर गलत है, तो जहां विपक्ष की सरकारें हैं, वहां भी उसे गलत साबित करके दिखाना चाहिए. उन्होंने विपक्ष पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि जहां जीत मिलती है, वहां व्यवस्था सही और जहां हार होती है, वहां गलत बताना उचित नहीं है. उन्होंने कहा कि देश संविधान और संवैधानिक संस्थाओं से चलता है, निराधार आरोपों से नहीं. बिना सबूत किसी संवैधानिक संस्था पर आरोप लगाना संविधान की गरिमा के खिलाफ है.