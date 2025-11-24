नोएडा: NIU में पढ़ने वाले बांग्लादेशी छात्र ने फांसी लगा कर दी जान, जांच में जुटी पुलिस

ETV Bharat / state

November 24, 2025

नई दिल्ली/नोएडा: ग्रेटर नोएडा के बीटा-2 कोतवाली क्षेत्र बीटा-1 में किराए के मकान में रह रहे बांग्लादेशी छात्र ने संदिग्ध परिस्थितियों में फंदा लगाकर मौत को गले लगा लिया है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है, यह जांच एक महिला के साथ छात्र के संबंध और उसके अचानक चले जाने के को लेकर जुडी है. पुलिस को घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है, पुलिस मौत के पीछे की असली वजह का पता करने जुटी है.

एनआईयू में पढ़ने वाले बांग्लादेशी छात्र ने लगाई फांसी : बांग्लादेश के निवासी सहरियार पुत्र अब्दुल आलिम जो नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी(एनआईयू) में छात्र था ने मौत को गले लगा लिया. मकान मालिक रघुवंश चौधरी ने बताया कि, 16 नवंबर को सहरियार, एक महिला, जो खुद को उसकी पत्नी बता रही थी के साथ इस मकान में आया था. दोनों ने 8,800 रुपये मासिक किराए पर कमरा लिया और 17 नवंबर को शिफ्ट हुए.

21 नवंबर से मृतक का फोन था बंद : 21 नवंबर को महिला कमरे से कहीं चली गई. उसी दिन शाम से सहरियार का मोबाइल फोन भी लगातार बंद आ रहा था. रविवार शाम जब मकान मालिक ने खिड़की से झांका, तो छात्र पंखे से रस्सी के सहारे लटका हुआ मिला. मकान मालिक के सूचना दिए जाने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची.

पुलिस मामले की हर एंग्ल से कर रही जांच : कोतवाली प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है. मृतक के परिजनों को बांग्लादेश में सूचित कर दिया गया है. पुलिस कई बिंदुओं पर जांच कर रही है, जिसमें महिला के कमरे से जाने और छात्र का मोबाइल बंद होने की कड़ी को जोड़कर देखा जा रहा है.

मृतक के पास से नहीं मिला कोई सुसाइड नोट : पुलिस को घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है. आशंका है कि महिला के जाने के बाद छात्र ने यह आत्मघाती कदम उठाया होगा. पुलिस अब महिला की तलाश कर रही है ताकि मौत के पीछे की असली वजह का पता चल सके.

