नोएडा: हथिनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद ओखला पक्षी विहार में अलर्ट, सुरक्षा गार्ड तैनात
हथिनीकुंड बैराज से अतिरिक्त पानी छोड़े जाने के बाद ओखला पक्षी विहार क्षेत्र में पानी का स्तर बढ़ने लगा है.
Published : August 18, 2026 at 7:18 PM IST
नई दिल्ली/नोएडा: हथिनीकुंड बैराज से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने के बाद यमुना नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए दिल्ली-यूपी बॉर्डर पर स्थित ओखला पक्षी विहार में प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है. जलस्तर बढ़ने की आशंका के बीच वन्यजीव विभाग और स्थानीय प्रशासन ने पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हाई अलर्ट जारी किया है. स्थिति को नियंत्रित रखने और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए गार्डो की विशेष तैनाती भी की जा रही है.
डीएफओ रजनी कांत मित्तल के मुताबिक, सिंचाई विभाग सुरक्षा नियमों के तहत पानी के प्रवाह और गेटों को नियंत्रित कर रहा है. पक्षी विहार मुख्य जलधारा से थोड़ा साइड में स्थित है, इसलिए स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है. ओखला पक्षी विहार में पक्षी विहार में मुख्य रूप से जलीय पक्षी रहते हैं, इसलिए जलस्तर बढ़ने से उन पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा.
पर्यटकों की सुरक्षा सर्वोपरि
डीएफओ रजनी कांत मित्तल ने ये भी बताया कि, बढ़ते जलस्तर को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद कर दिया गया है. संवेदनशील और निचले इलाकों में पर्यटकों की आवाजाही को सीमित करने के लिए सुरक्षा गार्डों की विशेष तैनाती की जा रही है. ये गार्ड न केवल जलस्तर पर लगातार पैनी नजर रख रहे हैं, बल्कि पर्यटकों को नदी के किनारे जाने से भी रोक रहे हैं.
डीएफओ ने सुरक्षा इंतजामों की दी जानकारी
डीएफओ रजनी कांत मित्तल का कहना है कि पर्यटकों की सुरक्षा के लिए मुख्य रास्ते पर पहले से ही साइड वॉल (सुरक्षा दीवार) बनी हुई है. इसके बावजूद, पर्यटकों को पानी के करीब जाने से रोकने के लिए वन्यजीव विभाग के कर्मचारियों द्वारा लोगों को सचेत किया जा रहा है.
डीएफओ ने स्पष्ट किया कि यदि हथिनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के कारण जलस्तर और अधिक बढ़ता है, तो वॉच टावर और निचले इलाकों की ओर जाने वाले सभी रास्तों पर पर्यटकों की आवाजाही को एहतियातन प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, ताकि किसी भी संभावित दुर्घटना से बचा जा सके. फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन प्रशासन पूरी तरह हाई अलर्ट पर है.
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