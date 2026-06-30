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नोएडा: 18वी मंजिल से कूद कर महिला ने दी जान, पुलिस कर रही छानबीन

नोएडा: नोएडा के थाना सेक्टर 39 क्षेत्र स्थित सेक्टर 110 कि एक सोसायटी में मंगलवार को एक महिला द्वारा अत्‍महत्‍या करने के बाद हड़कंप मच गया. लोगों ने एक महिला को 18वीं मंजिल से नीचे गिरा हुआ पाया. वहां के निवासियों ने घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी. सूचना मिलते थाना पुलिस के साथ ही FSL की टीम को भी मौके पर बुलाया गया. शुरुआती जांच में सामने आया कि महिला ने आत्महत्या मानसिक तनाव के चलते की.

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. बताया जा रहा है कि घटना के दौरान फ्लैट में मृतका का पति और बेटी मौजूद थे.मामले में नोएडा की एडीसीपी मनीषा सिंह ने बताया कि आज थाना सेक्टर-39 क्षेत्र के अंतर्गत लोटस स्पेसिया सोसाइटी निवासी एक 46 वर्षीय महिला पारुल अग्रवाल ने अपने टावर-32की 18 वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली. सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन कर रही है. मृतका के पति पल्लव अग्रवाल ने बताया कि पल्‍लवी लंबे समय से मानसिक तनाव में थीं. फील्ड यूनिट को बुलाकर घटनास्थल का निरीक्षण कराया जा रहा है.