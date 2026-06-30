ETV Bharat / state

नोएडा: 18वी मंजिल से कूद कर महिला ने दी जान, पुलिस कर रही छानबीन

नोएडा के लोटस स्पेसिया सोसाइटी सेक्टर 100 में एक महिला ने 18वे फ्लोर से कूदकर आत्महत्या कर ली.

Noida Lotus Espasia society
नोएडा के लोटस स्पेसिया सोसाइटी की घटना (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 30, 2026 at 7:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नोएडा: नोएडा के थाना सेक्टर 39 क्षेत्र स्थित सेक्टर 110 कि एक सोसायटी में मंगलवार को एक महिला द्वारा अत्‍महत्‍या करने के बाद हड़कंप मच गया. लोगों ने एक महिला को 18वीं मंजिल से नीचे गिरा हुआ पाया. वहां के निवासियों ने घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी. सूचना मिलते थाना पुलिस के साथ ही FSL की टीम को भी मौके पर बुलाया गया. शुरुआती जांच में सामने आया कि महिला ने आत्महत्या मानसिक तनाव के चलते की.

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. बताया जा रहा है कि घटना के दौरान फ्लैट में मृतका का पति और बेटी मौजूद थे.मामले में नोएडा की एडीसीपी मनीषा सिंह ने बताया कि आज थाना सेक्टर-39 क्षेत्र के अंतर्गत लोटस स्पेसिया सोसाइटी निवासी एक 46 वर्षीय महिला पारुल अग्रवाल ने अपने टावर-32की 18 वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली. सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन कर रही है. मृतका के पति पल्लव अग्रवाल ने बताया कि पल्‍लवी लंबे समय से मानसिक तनाव में थीं. फील्ड यूनिट को बुलाकर घटनास्थल का निरीक्षण कराया जा रहा है.

मनीषा सिंह, एडीसीपी नोएडा (ETV Bharat)

एडीसीपी मनीषा सिंह ने बताया कि शुरुआती पूछताछ में सामने आया कि महिला का काफी समय से ईलाज चल रहा था. घटना के संबंध में महिला के परिजनों को सूचना दे दी गई है. घटना के संबंध में अभी किसी की तरफ से कोई शिकायत किसी के खिलाफ नहीं दी गई. सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच की जा रही हैं. किसी प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त होती हैं तो उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अग्रिम विधिक कार्यवाई की जाएगी.

इसे भी पढ़ें :

TAGGED:

सभी पहलुओं पर जांच में जुटी पुलिस
NOIDA WOMAN SUICIDE
NOIDA SECTOR 110 SOCIETY
LOTUS ESPASIA SOCIETY
NOIDA WOMAN SUICIDE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.