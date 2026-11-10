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देहरादून साइबर सेल में SBI का नोडल अफसर तैनात, तुरंत होल्ड होगा आपका पैसा, पढ़ें पूरी खबर

सांकेतिक फोटो ( Photo-ETV Bharat )

उत्तराखंड स्टेट साइबर क्राइम को ऑर्डिनेशन सेंटर (US4C) के अंतर्गत स्थापित फ्रॉड मिटिगेशन सेंटर (CFMC) के माध्यम से यह व्यवस्था शुरू की गई है. इसका उद्देश्य साइबर ठगी से प्राप्त रकम को दूसरे बैंक खातों में ट्रांसफर होने से रोकना, संदिग्ध खातों की पहचान करना और धनराशि की लेयरिंग का विश्लेषण कर जांच के लिए जरूरी बैंकिंग एवं वित्तीय जानकारी जल्द उपलब्ध कराना है.