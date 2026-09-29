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वाराणसी रोप-वे का काम जल्द पूरा होगा; नोडल अधिकारी ने किया निरीक्षण, दिए यह निर्देश

नोडल अधिकारी ने किया निरीक्षण. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: प्रदेश के सीनियर अधिकारियों ने वाराणसी रोप-वे प्रोजेक्ट की प्रगति का जायजा लिया है. सचिव, नियोजन एवं महानिदेशक, अर्थ एवं संख्या यूपी और जिले के नोडल अधिकारी डॉ. राज शेखर ने जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार के साथ सोमवार को रोप-वे का निरीक्षण किया.

इस दौरान उन्होंने कैंट से रोप-वे के एक केबिन (गोंडोला) में सवार होकर गोदौलिया तक यात्रा की और व्यवस्था को फिजिकली चेक किया. इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को शेष कार्यों को युद्धस्तर पर पूरा कराने पर जोर दिया. सुरक्षा मानकों पर हर स्तर पर पैनी नजर रखने के निर्देश दिए. वाराणसी में रोप-वे भारत का पहला और दुनिया का तीसरा शहरी सार्वजनिक परिवहन (अर्बन ट्रांसपोर्ट) रोप-वे है. यह लगभग 3.75 से 3.85 किलोमीटर की दूरी तय करेगा और कैंट रेलवे स्टेशन से गोदौलिया चौक तक का सफर मात्र 15 मिनट में पूरा होगा. रोप-वे रूट पर वाराणसी कैंटोनमेंट रेलवे स्टेशन, काशी विद्यापीठ, रथयात्रा, गिरजाघर और गोदौलिया चौक सहित कुल 5 स्टेशन होंगे. क्या है पूरा प्रोजेक्ट