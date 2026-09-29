वाराणसी रोप-वे का काम जल्द पूरा होगा; नोडल अधिकारी ने किया निरीक्षण, दिए यह निर्देश
अधिकारियों ने कैंट से रोप-वे केबिन में सवार होकर गोदौलिया तक यात्रा की. व्यवस्था को फिजिकली चेक किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 29, 2026 at 6:52 AM IST
वाराणसी: प्रदेश के सीनियर अधिकारियों ने वाराणसी रोप-वे प्रोजेक्ट की प्रगति का जायजा लिया है. सचिव, नियोजन एवं महानिदेशक, अर्थ एवं संख्या यूपी और जिले के नोडल अधिकारी डॉ. राज शेखर ने जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार के साथ सोमवार को रोप-वे का निरीक्षण किया.
इस दौरान उन्होंने कैंट से रोप-वे के एक केबिन (गोंडोला) में सवार होकर गोदौलिया तक यात्रा की और व्यवस्था को फिजिकली चेक किया. इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को शेष कार्यों को युद्धस्तर पर पूरा कराने पर जोर दिया. सुरक्षा मानकों पर हर स्तर पर पैनी नजर रखने के निर्देश दिए.
वाराणसी में रोप-वे भारत का पहला और दुनिया का तीसरा शहरी सार्वजनिक परिवहन (अर्बन ट्रांसपोर्ट) रोप-वे है. यह लगभग 3.75 से 3.85 किलोमीटर की दूरी तय करेगा और कैंट रेलवे स्टेशन से गोदौलिया चौक तक का सफर मात्र 15 मिनट में पूरा होगा. रोप-वे रूट पर वाराणसी कैंटोनमेंट रेलवे स्टेशन, काशी विद्यापीठ, रथयात्रा, गिरजाघर और गोदौलिया चौक सहित कुल 5 स्टेशन होंगे.
क्या है पूरा प्रोजेक्ट
- प्रोजेक्ट की लंबाई: 3.75 किमी से 3.85 किमी
- रूट: कैंट रेलवे स्टेशन से गोदौलिया चौक तक
- स्टेशन: 5 स्टेशन
- लागत: 645 करोड़ रुपए
- बनाने वाली कंपनी: विश्व समुद्र इंजीनियरिंग और स्विस कंपनी
- कैपेसिटी: कुल 153 ट्रॉली, केबिन
- हर ट्रॉली में 10 लोग बैठेंगे
- रोज 96,000 लोग सफर कर सकेंगे
- 16 घंटे चलेगा
- स्पीड: कैंट से गोदौलिया सिर्फ 16 मिनट में
- रोड से 45 मिनट लगता है
- लेटेस्ट स्टेटस: सितंबर 2026 तक काम 94.35% पूरा हो चुका है. ट्रायल रन चल रहे हैं.
बता दें कि काशी विद्यापीठ स्टेशन पर 12 सितंबर को मंडलायुक्त ने निरीक्षण किया था. कैंट स्टेशन पर फिनिशिंग काम 30 सितंबर तक पूरा करने का आदेश दिया गया है. गोदौलिया स्टेशन का काम 31 अक्टूबर तक पूरा होगा. इसका उद्घाटन नवंबर 2026 में संभावित है.
क्या होगा किराया: कैंट से गोदौलिया तक का सफर 50 रुपए में पूरा होगा. कैंट से विद्यापीठ तक सिर्फ 10 रुपए में होगा. स्मार्ट कार्ड धारकों के लिए पूरा सफर 40 रुपए में है. विद्यापीठ से रथयात्रा 8 रुपए किराया होगा. हर साल 1 अप्रैल से 5% किराया बढ़ेगा. कैंट स्टेशन पर क्लॉक रूम 2 घंटे तक फ्री है. इसके बाद 50 रुपए प्रति घंटा चार्ज लगेगा.
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