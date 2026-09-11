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दशहरा, दिवाली और छठ में घर जाने की नो टेंशन; रेलवे ने चलाईं स्पेशल ट्रेनं, जानिए शेड्यूल

प्रतीकात्मक फोटो ( Photo Credit; ETV Bharat )

प्रयागराज: आगामी त्योहारी सीजन (गणेश उत्सव, दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ) में घर जाने की इच्छा रखने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है. त्योहारों पर ट्रेनों में होने वाली भारी भीड़ और लंबी वेटिंग लिस्ट को देखते हुए रेलवे ने 5 जोड़ी प्रमुख स्पेशल ट्रेनों के फेरे (ट्रिप) बढ़ा दिए हैं. ये ट्रेनें अक्टूबर और नवंबर 2026 तक चलाई जाएंगी, जिससे यात्रियों को आसानी से कन्फर्म सीट मिल सकेगी. इसके साथ ही कई स्टेशनों पर इन ट्रेनों के समय में भी थोड़ा बदलाव किया गया है. रेलवे ने जारी की समय सारिणी (Photo Credit; ETV Bharat) 1. कानपुर सेंट्रल-कोलकाता स्पेशल (04157/04158)

कब चलेगी: कानपुर से हर मंगलवार (6 अक्टूबर से 24 नवंबर तक) और कोलकाता से हर बुधवार (7 अक्टूबर से 25 नवंबर तक). कुल 8 फेरे लगेंगे.

समय: कानपुर से सुबह 08:00 बजे चलकर अगले दिन तड़के 04:05 बजे कोलकाता पहुंचेगी. वापसी में कोलकाता से सुबह 07:25 बजे चलकर अगले दिन देर रात 01:25 बजे कानपुर आएगी.

रूट: फतेहपुर, प्रयागराज (सूबेदारगंज), मिर्जापुर, पं. दीन दयाल उपाध्याय (डीडीयू), सासाराम, गया, धनबाद, आसनसोल और बर्धमान होते हुए चलेगी. रेलवे ने जारी की समय सारिणी (Photo Credit; ETV Bharat) 2. आगरा कैंट-कोलकाता स्पेशल (01911/01912)

कब चलेगी: आगरा से हर गुरुवार (1 अक्टूबर से 26 नवंबर तक) और कोलकाता से हर शुक्रवार (2 अक्टूबर से 27 नवंबर तक). कुल 9 फेरे लगेंगे.

समय: आगरा से तड़के 03:40 बजे चलकर अगले दिन सुबह 04:05 बजे कोलकाता पहुंचेगी. वापसी में कोलकाता से सुबह 07:25 बजे चलकर अगले दिन सुबह 08:00 बजे आगरा आएगी.

रूट: इटावा, कानपुर, प्रयागराज, डीडीयू, गया, धनबाद और आसनसोल के रास्ते चलेगी.