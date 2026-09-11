दशहरा, दिवाली और छठ में घर जाने की नो टेंशन; रेलवे ने चलाईं स्पेशल ट्रेनं, जानिए शेड्यूल
रेलवे ने 5 जोड़ी प्रमुख स्पेशल ट्रेनों के फेरे बढ़ा दिए हैं, समय में भी थोड़ा बदलाव
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 11, 2026 at 7:34 PM IST
प्रयागराज: आगामी त्योहारी सीजन (गणेश उत्सव, दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ) में घर जाने की इच्छा रखने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है. त्योहारों पर ट्रेनों में होने वाली भारी भीड़ और लंबी वेटिंग लिस्ट को देखते हुए रेलवे ने 5 जोड़ी प्रमुख स्पेशल ट्रेनों के फेरे (ट्रिप) बढ़ा दिए हैं. ये ट्रेनें अक्टूबर और नवंबर 2026 तक चलाई जाएंगी, जिससे यात्रियों को आसानी से कन्फर्म सीट मिल सकेगी. इसके साथ ही कई स्टेशनों पर इन ट्रेनों के समय में भी थोड़ा बदलाव किया गया है.
1. कानपुर सेंट्रल-कोलकाता स्पेशल (04157/04158)
कब चलेगी: कानपुर से हर मंगलवार (6 अक्टूबर से 24 नवंबर तक) और कोलकाता से हर बुधवार (7 अक्टूबर से 25 नवंबर तक). कुल 8 फेरे लगेंगे.
समय: कानपुर से सुबह 08:00 बजे चलकर अगले दिन तड़के 04:05 बजे कोलकाता पहुंचेगी. वापसी में कोलकाता से सुबह 07:25 बजे चलकर अगले दिन देर रात 01:25 बजे कानपुर आएगी.
रूट: फतेहपुर, प्रयागराज (सूबेदारगंज), मिर्जापुर, पं. दीन दयाल उपाध्याय (डीडीयू), सासाराम, गया, धनबाद, आसनसोल और बर्धमान होते हुए चलेगी.
2. आगरा कैंट-कोलकाता स्पेशल (01911/01912)
कब चलेगी: आगरा से हर गुरुवार (1 अक्टूबर से 26 नवंबर तक) और कोलकाता से हर शुक्रवार (2 अक्टूबर से 27 नवंबर तक). कुल 9 फेरे लगेंगे.
समय: आगरा से तड़के 03:40 बजे चलकर अगले दिन सुबह 04:05 बजे कोलकाता पहुंचेगी. वापसी में कोलकाता से सुबह 07:25 बजे चलकर अगले दिन सुबह 08:00 बजे आगरा आएगी.
रूट: इटावा, कानपुर, प्रयागराज, डीडीयू, गया, धनबाद और आसनसोल के रास्ते चलेगी.
3. वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी–आसनसोल स्पेशल (04185/04186)
कब चलेगी: सप्ताह में दो दिन. झांसी से हर रविवार और बुधवार (7 अक्टूबर से 29 नवंबर तक) और आसनसोल से हर सोमवार और गुरुवार (8 अक्टूबर से 30 नवंबर तक). कुल 16 फेरे लगेंगे.
समय: झांसी से सुबह 09:20 बजे चलकर अगले दिन दोपहर 14:45 बजे आसनसोल पहुंचेगी. वापसी में आसनसोल से शाम 17:10 बजे चलकर अगले दिन शाम 19:10 बजे झांसी पहुंचेगी.
रूट: उरई, कानपुर (गोविंदपुरी), फतेहपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, छपरा, हाजीपुर, बरौनी, किऊल, जसीडीह और चितरंजन होते हुए जाएगी.
4. आजमगढ़–बांद्रा टर्मिनस (मुंबई) स्पेशल (05183/05184)
कब चलेगी: आजमगढ़ से हर शनिवार (3 अक्टूबर से 28 नवंबर तक) और बांद्रा से हर सोमवार (5 अक्टूबर से 30 नवंबर तक). कुल 9 अतिरिक्त फेरे लगेंगे.
5. मदार जंक्शन (अजमेर)–पटना स्पेशल (09601/09602)
कब चलेगी: मदार से हर गुरुवार (1 अक्टूबर से 26 नवंबर तक) और पटना से हर शुक्रवार (2 अक्टूबर से 27 नवंबर तक). कुल 9 अतिरिक्त फेरे लगेंगे.
टूंडला स्टेशन पर नया समय: मदार-पटना (09601) अब 1 अक्टूबर से टूंडला स्टेशन पर दोपहर 14:45 बजे आएगी और 14:50 बजे चलेगी (पहले यह 14:55/15:00 बजे आती थी, यानी 10 मिनट पहले पहुंचेगी).
यात्री ध्यान दें
आसनसोल, दुर्गापुर, बर्धमान, झाझा और जसीडीह जैसे पूर्व रेलवे के कुछ स्टेशनों पर इन ट्रेनों के रुकने के समय में मामूली बदलाव किया गया है. इसलिए टिकट बुक करने या स्टेशन जाने से पहले रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट या 139 हेल्पलाइन पर समय की पुष्टि जरूर कर लें. उपरोक्त जानकारी उत्तर मध्य रेलवे के सीपीआरओ डॉ. शिवम शर्मा ने दी है.
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