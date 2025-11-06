ETV Bharat / state

जगदीश टाइटलर के खिलाफ 1984 सिख दंगों में किसी गवाह के बयान नहीं हुए दर्ज, वकील थे हड़ताल पर

नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में गुरुवार को 1984 सिख विरोधी दंगों से जुड़े पुलबंगश गुरुद्वारा हिंसा के आरोपी जगदीश टाइटलर के खिलाफ दर्ज मामले में किसी भी गवाह के बयान दर्ज नहीं किए जा सके. दरअसल, दिल्ली की निचली अदालतों में वकीलों की हड़ताल की वजह से बयान दर्ज नहीं किए गए. स्पेशल जज जीतेंद्र सिंह ने मामले की अगली सुनवाई 7 नवंबर को करने का आदेश दिया.

दरअसल, गुरुवार को सुनवाई के दौरान आरोपी जगदीश टाइटलर कोर्ट में मौजूद था. गवाह केपी सिंह का बयान दर्ज किया जाना था, लेकिन जांच अधिकारी ने बताया कि केपी सिंह डिमेंशिया से पीड़ित हैं और वे सवालों का जवाब देने की स्थिति में नहीं हैं. आज एक गवाह अब्दुल वाहिद भी मौजूद था. सुनवाई के दौरान टाइटलर ने कोर्ट से कहा कि उनकी ओर से पैरवी करने वाले वकील उपलब्ध नहीं है, क्योंकि वकीलों की हड़ताल है. उसके बाद कोर्ट ने गवाह अब्दुल वाहिद का बयान 7 नवंबर को कराने का आदेश दिया.

बता दें कि 12 जुलाई को गवाह हरपाल कौर बेदी के बयान दर्ज किए गए थे. हरपाल कौर बेदी ने आरोपी टाइटलर की कोर्ट में पहचान की थी. हरपाल कौर बेदी ने कहा था कि टाइटलर की ओर से जान से मारने की धमकियां मिली, जिसकी शिकायत उन्होंने पुलिस से की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. हरपाल कौर ने घटना वाले दिन का वाक्या बताते हुए कहा था कि पुलबंगश गुरुद्वारे पर जगदीश टाइटलर आया और उसने भीड़ को उकसाया, जिसके बाद भीड़ ने गुरुद्वारा जलाया और तीन सिखों को मार डाला.

हरपाल कौर बेदी ने बताया कि गुरुद्वारे के पास उनकी टीवी की होलसेल की दुकान थी. उस दुकान को भीड़ ने लूटा. जब बेदी अपने घर से निकलकर देखा तो भीड़ दुकान को लूट रही थी. बेदी ने देखा कि जगदीश टाइटलर कार से आया और गुरुद्वारे के पास आकर भीड़ को उकसाया, जिसके बाद भीड़ ने गुरुद्वारा में आग लगा दी. शाम को भीड़ आयी और तिलकराज के घर छिपे हुए सिखों को निकालकर काट डाला और छत से नीचे फेंक दिया. सिखों की हत्या करने के बाद उनका शव रेहड़ी पर डाला और उस पर टायर डालकर आग लगा दी.