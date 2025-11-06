ETV Bharat / state

जगदीश टाइटलर के खिलाफ 1984 सिख दंगों में किसी गवाह के बयान नहीं हुए दर्ज, वकील थे हड़ताल पर

1984 सिख विरोधी दंगों के मामले में जगदीश टाइटलर के खिलाफ दर्ज मामले में वकीलों की हड़ताल की वजह से गवाह पेश नहीं हो सका.

पुलबंगश गुरुद्वारा हिंसा मामला
पुलबंगश गुरुद्वारा हिंसा मामला (ETV Bharat)
नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में गुरुवार को 1984 सिख विरोधी दंगों से जुड़े पुलबंगश गुरुद्वारा हिंसा के आरोपी जगदीश टाइटलर के खिलाफ दर्ज मामले में किसी भी गवाह के बयान दर्ज नहीं किए जा सके. दरअसल, दिल्ली की निचली अदालतों में वकीलों की हड़ताल की वजह से बयान दर्ज नहीं किए गए. स्पेशल जज जीतेंद्र सिंह ने मामले की अगली सुनवाई 7 नवंबर को करने का आदेश दिया.

दरअसल, गुरुवार को सुनवाई के दौरान आरोपी जगदीश टाइटलर कोर्ट में मौजूद था. गवाह केपी सिंह का बयान दर्ज किया जाना था, लेकिन जांच अधिकारी ने बताया कि केपी सिंह डिमेंशिया से पीड़ित हैं और वे सवालों का जवाब देने की स्थिति में नहीं हैं. आज एक गवाह अब्दुल वाहिद भी मौजूद था. सुनवाई के दौरान टाइटलर ने कोर्ट से कहा कि उनकी ओर से पैरवी करने वाले वकील उपलब्ध नहीं है, क्योंकि वकीलों की हड़ताल है. उसके बाद कोर्ट ने गवाह अब्दुल वाहिद का बयान 7 नवंबर को कराने का आदेश दिया.

बता दें कि 12 जुलाई को गवाह हरपाल कौर बेदी के बयान दर्ज किए गए थे. हरपाल कौर बेदी ने आरोपी टाइटलर की कोर्ट में पहचान की थी. हरपाल कौर बेदी ने कहा था कि टाइटलर की ओर से जान से मारने की धमकियां मिली, जिसकी शिकायत उन्होंने पुलिस से की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. हरपाल कौर ने घटना वाले दिन का वाक्या बताते हुए कहा था कि पुलबंगश गुरुद्वारे पर जगदीश टाइटलर आया और उसने भीड़ को उकसाया, जिसके बाद भीड़ ने गुरुद्वारा जलाया और तीन सिखों को मार डाला.

हरपाल कौर बेदी ने बताया कि गुरुद्वारे के पास उनकी टीवी की होलसेल की दुकान थी. उस दुकान को भीड़ ने लूटा. जब बेदी अपने घर से निकलकर देखा तो भीड़ दुकान को लूट रही थी. बेदी ने देखा कि जगदीश टाइटलर कार से आया और गुरुद्वारे के पास आकर भीड़ को उकसाया, जिसके बाद भीड़ ने गुरुद्वारा में आग लगा दी. शाम को भीड़ आयी और तिलकराज के घर छिपे हुए सिखों को निकालकर काट डाला और छत से नीचे फेंक दिया. सिखों की हत्या करने के बाद उनका शव रेहड़ी पर डाला और उस पर टायर डालकर आग लगा दी.

हरपाल बेदी ने कहा कि उनके पति अमरजीत बेदी भी कांग्रेस के नेता थे और टाइटलर उनकी दुकान पर आता था जिसकी वजह से उन्होंने जगदीश टाइटलर को पहचान लिया. कोर्ट में 16 मई को दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व अध्यक्ष मंजीत सिंह जीके का क्रॉस एग्जामिनेशन किया गया था. इस मामले की शिकायतकर्ता लखविंदर कौर ने अपने बयान में कहा था कि ग्रंथी सुरेंद्र सिंह ने उन्हें बताया कि उनके पति बादल सिंह को गुरुद्वारा पुलबंगश के पास भीड़ ने हत्या कर दी. जगदीश टाइटलर उस भीड़ को उकसा रहे थे और कह रहे थे कि सिखों को मार दो , उजाड़ दो, गुरुद्वारा को आग लगा दो.

टाइटलर ने राऊज एवेन्यू की ओर से आरोप तय करने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है जो अभी लंबित है. हाईकोर्ट ने 11 नवंबर 2024 को राऊज एवेन्यू कोर्ट में ट्रायल की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा था कि उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा चलेगा. 4 अगस्त 2023 को राऊज एवेन्यू कोर्ट के सेशंस कोर्ट ने जगदीश टाइटलर को अग्रिम जमानत दी थी. कोर्ट ने 26 जुलाई 2023 को टाइटलर के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. सीबीआई ने इस मामले में टाइटलर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 109 और 302 के तहत लगाया है. सीबीआई के मुताबिक, टाइटलर ने भीड़ को उकसाया था, जिसके बाद भीड़ ने पुलबंगश के गुरुद्वारे में आग लगा दिया था.

