मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले के मामले में नहीं दर्ज हुए किसी गवाह के बयान

तीस हजारी कोर्ट ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट में आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला करने के मामले में दोनों आरोपियों के खिलाफ किसी भी गवाह के बयान दर्ज नहीं हो सके. आज आरोपियों के वकील के परिवार में किसी की मौत की वजह से किसी भी गवाह के बयान दर्ज नहीं हो सके. एडिशनल सेशंस जज निशांत गर्ज ने मामले की अगली सुनवाई 25 अप्रैल को करने का आदेश दिया. आज अभियोजन पक्ष की ओर से तीन गवाह रघुनंदन सिंह , नरेश जैन और एएसआई सुरिंदर कुमार उपस्थित थे. आरोपियों की ओर से पेश सिद्धार्थ मलिक ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पेश होकर कहा कि उनके परिवार में किसी की मौत हो गई है इसलिए वे आज कोर्ट में पेश नहीं हो पाएंगे। उसके बाद कोर्ट ने तीनों गवाहों के बयान दर्ज करने के लिए 25 अप्रैल को अगली तिथि नियत करने का आदेश दिया.

कोर्ट ने 26 दिसंबर 2025 को आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था. कोर्ट ने आरोपी तहसीन सैयद के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 221, 132, 109(1) और आरोपी राजेश खिमजी के खिलाफ 109(1), 115(2), 221 और 132 के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था. सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने कहा था कि इस मामले में शिकातयतकर्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री और महिला हैं. उनका बयान दो बजे दर्ज करने के लिए बुलाया जाए और कोर्ट में ज्यादा भीड़भाड़ नहीं हो इसलिए इन कैमरा कार्यवाही हो. आरोपियों की ओर से पेश वकील ने भी दिल्ली पुलिस की इन-कैमरा कार्यवाही की मांग का विरोध नहीं किया. उसके बाद कोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता और मुख्यमंत्री को आगे जब भी साक्ष्य देने के लिए बुलाया जाए तो इन-कैमरा कार्यवाही हो.