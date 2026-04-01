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आगरा के यमुनापार में 2 अप्रैल को नहीं होगी इन क्षेत्रों में वॉटर सप्लाई, ये है वजह

आगरा के यमुनापार क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति बाधित. ( Photo Credit; ETV Bharat )

आगरा: जलकल विभाग बेहतर पेयजल आपूर्ति के लिए लगातार पानी के ओवरहेड और अंडरग्राउंड टैंकों की सफाई कर रहा है. जलकल विभाग छत्ता जोन में यमुनापार के नरायच स्थित ओवरहेड टैंक की सफाई गुरुवार को होगी, जिसके चलते यमुनापार क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति गुरुवार को बाधित रहेगी. इसको लेकर जलकल विभाग ने जनता से अपील की है कि बुधवार को पहले से पानी भरकर रख लें. इन स्थानों पर वन डे नो वाटर सप्लाई: जलकल विभाग के महाप्रबंधक ए.के राजपूत ने बताया कि नरायच स्थित ओवरहेड टैंक की सफाई कार्य के कारण श्याम नगर, केला देवी मंदिर क्षेत्र, न्यू कृष्णा कॉलोनी, सती नगर, श्याम विहार, सत्य नगर और सुदामापुरी में पानी का दबाव कम रहेगा या सप्लाई प्रभावित होगी. इसके अलावा नगला रामबल, सौदान सिंह डिग्री कॉलेज क्षेत्र, बसेरा कॉलोनी, महावीर नगर, बालाजी नगर और इंदिरा नगर के निवासियों को भी पानी की किल्लत झेलनी पड़ सकती है.