आगरा के यमुनापार में 2 अप्रैल को नहीं होगी इन क्षेत्रों में वॉटर सप्लाई, ये है वजह
जलकल विभाग के महाप्रबंधक ए.के राजपूत ने जनता से की अपील, बोले- आज ही भरकर रख लें पानी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 1, 2026 at 1:46 PM IST
आगरा: जलकल विभाग बेहतर पेयजल आपूर्ति के लिए लगातार पानी के ओवरहेड और अंडरग्राउंड टैंकों की सफाई कर रहा है. जलकल विभाग छत्ता जोन में यमुनापार के नरायच स्थित ओवरहेड टैंक की सफाई गुरुवार को होगी, जिसके चलते यमुनापार क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति गुरुवार को बाधित रहेगी. इसको लेकर जलकल विभाग ने जनता से अपील की है कि बुधवार को पहले से पानी भरकर रख लें.
इन स्थानों पर वन डे नो वाटर सप्लाई: जलकल विभाग के महाप्रबंधक ए.के राजपूत ने बताया कि नरायच स्थित ओवरहेड टैंक की सफाई कार्य के कारण श्याम नगर, केला देवी मंदिर क्षेत्र, न्यू कृष्णा कॉलोनी, सती नगर, श्याम विहार, सत्य नगर और सुदामापुरी में पानी का दबाव कम रहेगा या सप्लाई प्रभावित होगी. इसके अलावा नगला रामबल, सौदान सिंह डिग्री कॉलेज क्षेत्र, बसेरा कॉलोनी, महावीर नगर, बालाजी नगर और इंदिरा नगर के निवासियों को भी पानी की किल्लत झेलनी पड़ सकती है.
जनता की कॉल पर टैंकर्स से की जाएगी आपूर्ति: जलकल विभाग के महाप्रबंधक ए.के राजपूत ने बताया कि यमुनापार के प्रभावित क्षेत्र की जनता से अपील है कि पानी की समस्या ना हो इसके लिए 1 अप्रैल को होने वाली जलापूर्ति के दौरान पानी का भंडारण कर लें. जिससे शाम और अगले दिन का काम चल जाए. ताकि पेयजल की समस्या न हो. इसके साथ ही जनता की समस्या को ध्यान में रखकर प्रभावित इलाकों में टैंकरों से आपूर्ति की व्यवस्था की जाएगी. किसी भी आपात स्थिति या टैंकर मंगवाने के लिए विभाग ने टोल फ्री नंबर 18002702722 और कंट्रोल रूम नंबर 8192095401 जारी किए हैं, जहां नागरिक संपर्क कर सहायता प्राप्त कर सकते हैं. इसके साथ ही Regional Junior Engineer के मोबाइल नंबर 8192095951 पर भी संपर्क कर सकते हैं.
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