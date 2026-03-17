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आगरा यमुनापार में आज और कल नहीं आएगा पानी, ये 7 इलाके प्रभावित रहेंगे

जलकल विभाग ने मेंटेनेंस और सफाई कार्य के चलते आपूर्ति रोकने की जानकारी दी.

no water supply in agra yamunapar today and tomorrow
आगरा यमुनापार में आज और कल नहीं आएगा पानी. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 17, 2026 at 8:24 AM IST

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आगरा: ताजनगरी के यमुनापार क्षेत्र में दो दिन पानी की आपूर्ति नहीं होगी. जलकल विभाग ने मेंटेनेंस और सफाई कार्य के चलते मंगलवार और बुधवार को यमुनापार क्षेत्र की जलापूर्ति बाधित रहने की जानकारी दी है. जिसमें लोगों से अपील की है कि मंगलवार सुबह की आपूर्ति में पेयजल का स्टोर कर लें.


यहां होगी सफाई: जलकल विभाग के महाप्रबंधक एके राजपूत ने बताया कि यमुनापार स्थित नाऊ की सराय जोनल पंपिंग स्टेशन के सीडब्ल्यूआर और बजरंग नगर स्थित ओवरहेड टैंक की सफाई का काम किया जाना है. यह कार्य मंगलवार सुबह से देर शाम तक होगा. जिससे मंगलवार शाम को होने वाली जलापूर्ति पूरी तरह ठप रहेगी. इसके साथ ही बुधवार की सुबह भी नलों में पानी नहीं आएगा. टैंकों में जमा गंदगी और सिल्ट की सफाई से भविष्य में उपभोक्ताओं को स्वच्छ पेयजल मिल सकेगा इसलिए यह रूटीन मेंटेनेंस बेहद जरूरी है.


इन इलाकों पर पड़ेगा सीधा असर: जलकल विभाग के महाप्रबंधक एके राजपूत ने बताया कि इस शटडाउन का सीधा असर यमुनापार के आधे दर्जन से अधिक प्रमुख इलाकों पर पड़ेगा. जिसमें मुख्य रूप से टेढ़ी बगिया, बजरंग नगर, शोभा नगर, राधा नगर, गुलाब नगर, बैकुंठी बाग और फाउंड्री नगर जैसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति नहीं होगी. इन क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को सलाह दी गई है कि मंगलवार सुबह आने वाले पानी का उचित संचयन कर लें, ताकि अगले 24 से 36 घंटों तक दैनिक कार्यों में बाधा न आए.



टैंकरों के लिए कंट्रोल रूम में करें संपर्क: जलकल विभाग के महाप्रबंधक एके राजपूत ने क्षेत्र की जनता से अपील की है कि पानी का अपव्यय न करें. उपलब्ध भंडारण का सीमित इस्तेमाल करें. प्रभावित क्षेत्रों में पानी की कमी को देखकर टैंकरों के माध्यम से वैकल्पिक आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी. किसी भी आपात स्थिति या टैंकर मंगवाने के लिए विभाग ने टोल फ्री नंबर 18002702722 और कंट्रोल रूम नंबर 8192095401 जारी किए हैं, जहां नागरिक संपर्क कर सहायता प्राप्त कर सकते हैं.

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