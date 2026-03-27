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आगरा के इन इलाकों में कल नहीं होगी वॉटर सप्लाई, ये है वजह

आगरा: गर्मी आते ही आगरा में जल सकंट आने लगा है. जलकल विभाग की ओर से पानी के ओवरहेड और अंडरग्राउंड टैंकों की सफाई का कार्य शुरू किया गया है. जिससे लोगों को स्वच्छ पानी मिले. इसके साथ ही गर्मियों में जनता को पेयजल किल्लत ना हो और पानी गुणवक्ता बेतहर रहे. इसलिए, शहर में क्षेत्रवार कार्य किया जा रहा है. इससे ही शहर में अलग-अलग क्षेत्रों में जलापूर्ति प्रभावित हो रही है. अब जलकल विभाग की ओर से आवास विकास कालोनी सेक्टर दो स्थित जोनल पंपिंग स्टेशन के टैंकों की सफाई की जाएगी. जिससे ही बोदला-सिकंदरा क्षेत्र में जलापूर्ति शनिवार शाम से जल आपूर्ति ठप रहेगी.





कब से कब तक नहीं मिलेगा पानी: जलकल विभाग के महाप्रबंधक एके राजपूत ने बताया कि हरीपर्वत जोन के तहत आवास विकास सेक्टर-2 जोनल पम्पिंग स्टेशन में ओवरहेड टैंक एवं सीडब्लूआर की सफाई का कार्य 28 मार्च को होना प्रस्तावित है. इसकी वजह से 28 मार्च की शाम और 29 मार्च को पूरे दिन इन पम्पिंग स्टेशन से आपूर्ति क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति प्रभावित होगी. जिसमें पश्चिमपुरी, बोदला, राहुल नगर, दीप नगर, सिकंदरा के आसपास का क्षेत्र शामिल हैं. जहां पर पेयजल आपूर्ति बाधित रहेगी.







टैंकर्स से की जाएगी आपूर्ति: जलकल विभाग के महाप्रबंधक एके राजपूत ने बताया कि आम जनता से अपील है कि पानी की समस्या ना हो इसके लिए 28 मार्च को सुबह होने वाली जलापूर्ति के दौरान पानी का भंडारण कर लें. जिससे शाम और अगले दिन का काम चल जाए. पेयजल की समस्या नहीं होगी. इसके साथ ही जनता की समस्या को ध्यान में रखकर प्रभावित इलाकों में टैंकरों से आपूर्ति की व्यवस्था की जाएगी. किसी भी आपात स्थिति या टैंकर मंगवाने के लिए विभाग ने टोल फ्री नंबर 18002702722 और कंट्रोल रूम नंबर 8192095401 जारी किए हैं, जहां नागरिक संपर्क कर सहायता प्राप्त कर सकते हैं.



