गोरखपुर में 387 टंकियों से नहीं होती पानी की सप्लाई, कैसे पूरा होगा 'हर घर नल' का सपना?

गोरखपुरः सीएम योगी के गृह जिले में 'हर घर नल' योजना औंधे मुंह गिरती नजर आ रही है. जल निगम द्वारा वर्षों पहले ग्राम पंचायतों में बनाई गई 387 टंकियों से अभी तक पानी सप्लाई नहीं शुरू हो सका है. इस योजना को अब जल जीवन मिशन के अंतर्गत जोड़ दिया गया है, लेकिन रखरखाव की जिम्मेदारी को लेकर जल निगम, जल कल विभाग और नई ठेका कंपनी के बीच तालमेल की भारी कमी होने से यह बेमतलब साबित हो रही है. जिसका नतीजा है ग्रामीणों को पानी के लिए जूझना पड़ रहा है. कई जगह तो मोटर खराब हो गया, जो फिर बना ही नहीं.

मोटर खराब, सुनने वाला कोई नहींः मोटर खराब होने की समस्या से इस समय जंगल कौड़ियां ब्लॉक के मीरपुर ग्राम सभा के लोग झेल रहे हैं. मीरपुर ग्राम सभा में तीन दिन से टंकी के पानी की सप्लाई नहीं हो रहा है. ग्रामवासियों रामप्रसाद, ललिता देवी और मीना यादव ने बताया कि हर दस दिन पर मोटर खराब हो जाता है. बार-बार शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती. जल कल विभाग के एक्सईएन और वीडीओ कॉल तक रिसीव नहीं करते. तीन दिन से एक बूंद पानी नहीं आया, मजबूर होकर हैंडपंप का पानी पी रहे हैं.

जल जीवन मिशन ठपः ग्रामीणों का कहना है कि सरकार का वादा कागजों तक दिख रहा है. जल निगम और जल कल विभाग की तालमेल की कमी से जल जीवन मिशन ठप सा हो गया है. मीरपुर के लोगों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि मोटर की मरम्मत कर पानी की आपूर्ति बहाल की जाए. साथ ही विभागीय अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए, जिससे भविष्य में ऐसी समस्या का सामना न करना पड़े. वहीं, ग्राम सभा खोराबार, राम लखना और जिले के दक्षिणांचल में गोला तहसील क्षेत्र के एक दर्जन से अधिक गांव में टंकी से पानी सप्लाई नहीं हो रही है.