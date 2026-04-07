आगरा के इन मोहल्लों में दो दिन नहीं आएगा पानी, 50 हजार की आबादी होगी प्रभावित
जलकल विभाग की ओर से जारी किया गया अलर्ट, पानी स्टोर करने की सलाह.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 7, 2026 at 8:35 AM IST
आगरा: ताजनगरी में यमुनापार के ट्रांस यमुना क्षेत्र में दो दिन जलसंकट रहेगा. जलकल विभाग की ओर से छत्ता जोन में स्थित ट्रांस यमुना फेज-2 स्थित जोनल पंपिंग स्टेशन के टैंक की सफाई की जाएगी. जिससे मंगलवार शाम और बुधवार को पानी की आपूर्ति नहीं होगी. करीब 50 हजार से ज्यादा लोगों को पेयजल की परेशानी से जूझना पडेगा.
कब नहीं आएगा पानी: जलकल विभाग की ओर से मंगलवार सुबह ट्रांस यमुना फेस टू और आसपास के क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति की जाएगी. मंगलवार शाम और बुधवार सुबह व शाम जलापूर्ति नहीं होगी. जलकल विभाग के महाप्रबंधक एके राजपूत ने लोगों से अपील की है कि मंगलवार सुबह की आपूर्ति के समय पानी का भंडारण कर लें.
ये क्षेत्र होंगे प्रभावित: शाहदरा, नुनिहाई, ट्रांस यमुना फेज-2, नरायच, नगला रामबल, सती नगर, श्याम नगर, कैला देवी मंदिर, कृष्णा कॉलोनी, श्याम विहार कॉलोनी, सौदान सिंह डिग्री कॉलेज, बसेरा कॉलोनी, महावीर नगर, बाला जी नगर, कालिंदी विहार, एडीए कॉलोनी, कांशीराम आवास, नगला विहारी और बघेल बस्ती समेत आसपास के क्षेत्र में पानी की किल्लत रहेगी.
10 अप्रैल तक पेयजल किल्लत: जलकल विभाग के महाप्रबंधक एके राजपूत ने बताया कि ताजनगरी में 30 से अधिक टैंकों की सफाई के लिए एक विशेष रोस्टर तैयार किया गया है. यह सफाई अभियान 10 अप्रैल तक चलेगा. जिसके कारण अलग-अलग क्षेत्रों में बारी-बारी से पानी की कटौती की जा रही है. किसी भी आपात स्थिति में टैंकर मंगवाने के लिए विभाग ने कंट्रोल रूम नंबर जारी किए हैं.
टैंकरों से की जाएगी आपूर्ति: टैंकों की सफाई कार्य जनहित के लिए आवश्यक है. जिससे लोगों को शुद्ध पेयजल मिले. नागरिकों की सुविधा के लिए प्रभावित क्षेत्रों में टैंकरों के माध्यम से जलापूर्ति सुनिश्चित की जाएगी.
हेल्पलाइन
- कंटोल फ्री नंबर:- 1800-2702722
- कंट्रोल रूम:- 8192095401
- ललित कुमार (अवर अभियंता) :- 8192095951
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