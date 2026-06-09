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खुद प्यासा है 300 करोड़ से बना बिहार का ढाढर सिंचाई परियोजना का बैराज, बनकर रह गया बरसाती नहर

गया: बिहार के गया में वर्ष 2020 में ढाढर सिंचाई परियोजना का उद्घाटन तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया था. करीब 300 करोड़ की लागत से बने इस परियोजना का उद्घाटन हुआ था. गया के फतेहपुर के सोहजना दोनैया में एक बैराज बना था, जिससे बिहार के तीन जिलों गया, नवादा, जहानाबाद के लाखों किसानों के खेतों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करानी थी लेकिन ढाढर सिंचाई परियोजना का बना बैराज आज खुद प्यासा है.

300 करोड़ की ढाढर सिंचाई परियोजना: 300 करोड़ खर्च किए जाने के बावजूद यह सिर्फ बरसाती नहर बनकर रह गई. सालों भर किसानों को पानी की उपलब्धता तो दूर की बात रह गई है. बरसात में भी रामभरोसे रहने वाली स्थिति होती है. बरसात जब आता है, तो यदि वर्षा हुई, तो नदियों का जल यहां पर पहुंचता है और बैराज से जुड़े विभिन्न नहर-ब्रांच की ओर मोड़ा जाता है. चंद दिनों तक ही यह स्टोरेज रह पाता है. यदि अच्छी बारिश नहीं हुई, तो बरसात में भी किसानों को लाले पड़ जाते हैं.

पहले था तिलैया ढाढर सिंचाई परियोजना: इस बैराज का किसानों को कोई खास लाभ नहीं मिल रहा है. पहले यह तिलैया ढाढर सिंचाई परियोजना के नाम से क्रियान्वयन हुई थी. यह बिहार के कई जिलों के लाखों किसानों के लिए अत्यंत ही महात्वाकांक्षी योजना थी. इसकी शुरुआत से ही प्रक्रिया पेचीदगी भरी चलती रही और फिर जैसे ही साल 2000 में झारखंड का बंटवारा हुआ, तो तिलैया ढाढर सिंचाई परियोजना पूरी तरह से अधर में लटक गई.

बैराज आज खुद प्यासा है: दरअसल, तिलैया ढाढर सिंचाई परियोजना के तहत तिलैया डैम से पानी इस बैराज में पहुंचना था. हालांकि बंटवारे के बाद मामला पूरी तरह से आधार में चला गया और फिर तिलैया ढाढर सिंचाई परियोजना ढाढर सिंचाई परियोजना बनकर रह गई, जिसके कोई मायने नजर नहीं आते है. यही प्रतीत होता है कि 300 करोड़ की लागत से बना बैराज आज खुद प्यासा है.

नीतीश कुमार ने किया था उद्घाटन: 20 अगस्त 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किसानों के हित के लिए एक बड़ी योजना का उद्घाटन किया था. 300 करोड़ की इस योजना गया, नवादा, जहानाबाद के किसानों के खेतों में सिंचाई के लिए पानी पहुंचाना था. इस योजना को लेकर भूमि अधिग्रहण भी सरकार ने किया था.

कैसे होता है काम: गया के फतेहपुर में सोहजना दोनैया गांव में ढाढर सिंचाई परियोजना का बैराज बना है. यहीं से पानी को गया, नवादा और जहानाबाद के किसानों के खेतों की ओर पहुंचना था. हालांकि साल के 9-10 महीने यह बैराज खुद ही प्यासा रह जाता है. यहां की स्थिति ऐसी है कि यदि बरसात का पानी हुआ, तो नदियों का जल जो आता है, वह चंद दिनों के लिए इस बैराज में रोका जाता है और फिर उस बैराज से जुड़े ब्रांच के माध्यम से किसानों के खेत में तक पहुंचाने की कवायद होती है.

सत्यभामा देवी ने की थी पहल: जानकारों की मानें, तो ढाढर सिंचाई परियोजना की कहानी 1960-1970 के बीच से शुरू होती है. वर्ष 1964 में जहानाबाद की सांसद रही सत्यभामा देवी की पहल पर तिलैया ढाढर सिंचाई परियोजना जैसी महात्वाकांक्षी योजना की रूपरेखा तैयार की गई थी इसके बाद गया जिले में पड़े सुखाड़ की स्थिति का जायजा लेने केंद्रीय मंत्री केएन राव आए थे, तो जहानाबाद सांसद सत्यभामा देवी ने इसका प्रस्ताव रखा था. उनके प्रयास के बूते 1974 में इस परियोजना को अंतिम रूप दिया गया था.

1990 तक इसे पूरा करने की योजना थी: इस परियोजना के लिए तब 13 करोड़ 43 लाख की राशि स्वीकृत हुई थी. हालांकि इसके क्रियान्वयन की रफ्तार काफी धीमी थी. इस क्रम में 20 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्रशेखर सिंह ने फतेहपुर प्रखंड अंतर्गत सोहजना दोनैया के समीप ढाढर नदी पर सिंचाई परियोजना का शिलान्यास किया था. इस योजना को जल्द ही पूरा कर लिया जाना था. 1990 तक इसे पूरा करने की योजना तैयार की गई थी.

खर्च होते रहे रुपये: इस महातवाकांक्षी योजना की फाइल इस कदर धीमी पड़ी कि योजना दम तोड़ने के कगार पर पहुंच गई. करोड़ों खर्च करने के बावजूद परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हो सका. 1964 की रूपरेखा वाली इस योजना से एक बूंद पानी वर्ष 2020 तक किसानों को नहीं मिल सका. इस क्रम में रुपये खर्च होते रहे, पर किसानों की समस्या वैसी ही रही. इसके बीच साल 2000 में झारखंड अलग हो गया था.

झारखंड अलग होते ही पूरी तरह से लगा ग्रहण: वर्ष 2000 में ढाढर सिंचाई परियोजना पूरी तरह से अधर में लटक गई, क्योंकि तिलैया ढाढर सिंचाई परियोजना के तहत तिलैया डैम से पानी पहुंचना था. बंटवारे के बाद झारखंड सरकार ने पानी देने से इनकार कर दिया. बिहार से झारखंड के अलग होने के कारण तिलैया ढाढर सिंचाई परियोजना अधर में लटक गई. इसके बाद कई समाजसेवी के द्वारा इस परियोजना को शुरू कराने को लेकर धरना प्रदर्शन किए गए. गया, पटना और दिल्ली तक आंदोलन चलाया.

परियोजना नौवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल: तिलैया ढाढर सिंचाई परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए प्रसिद्ध समाजसेवी महेंद्र सिंह अधिवक्ता ने बड़ी लड़ाई लड़ी. फिर भी यह मामला अधर में लटका रहा. हालांकि, इसके बीच 1998 में सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस भेज कर जवाब मांगा था, तब झारखंड का विभाजन नहीं हुआ था. केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को आर्थिक समस्या बताकर इस परियोजना को नौवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करने की बात कही और फिर इसे उस योजना में शामिल करते हुए केंद्र सरकार ने 30 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की थी.

बिहार से झारखंड का बंटवारा: नौवीं पंचवर्षीय योजना में भी भूमि का अधिग्रहण हुआ और उसके बाद रामपुर नहर की खुदाई भी शुरू हुई थी. इसके बीच ही बिहार से झारखंड का बंटवारा हुआ और झारखंड में तिलैया डैम है. तिलैया डैम से ही पानी आने पर ही तिलैया ढाढर सिंचाई परियोजना को सफलता मिलती. हालांकि झारखंड सरकार ने तिलैया डैम का पानी देने से इनकार कर दिया. बिहार सरकार ने प्रस्ताव रखा, जिसे झारखंड सरकार ने मानने से इनकार कर दिया था.

300 करोड़ की राशि से उद्घाटन: तिलैया ढाढर सिंचाई परियोजना को लेकर बिहार और झारखंड सरकार में समन्वय नहीं बन सका. इसके बीच बिहार सरकार ने अब इसके वास्तविक ढांचे में बदलाव लाकर ढाढर सिंचाई परियोजना के रूप में परिवर्तित कर दिया. तिलैया डैम का पानी नहीं मिलने के कारण आज भी ढाढर सिंचाई परियोजना बरसाती नहर परियोजना बनकर कर रह गई है, जो थोड़ा बहुत केवल फसलों में ही किसानों के लिए उपयोगी साबित होती है. वह भी अच्छी वर्षा होने के बाद ही.