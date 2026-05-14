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उत्तराखंड में एक दिन No Vehicle Day से दोहरा फायदा! आबोहवा सुधरेगी और तेल की भी होगी बचत

पर्यटन सीजन और चारधाम यात्रा के दौरान यह संख्या और ज्यादा बढ़ जाती है. पहाड़ी क्षेत्रों में वाहनों से निकलने वाला धुआं वातावरण पर तेजी से असर डालता है. क्योंकि, यहां हवा का प्रवाह मैदानी इलाकों की तुलना में अलग होता है. देहरादून जैसे शहरों में वायु गुणवत्ता पहले की तुलना में लगातार खराब हो रही है.

उत्तराखंड में 35 लाख से ज्यादा वाहन रजिस्टर्ड, सबसे ज्यादा दोपहिया वाहन: उत्तराखंड परिवहन विभाग के मुताबिक, प्रदेश में पंजीकृत वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है. राज्य में करीब 35 लाख से ज्यादा वाहन पंजीकृत बताए जाते हैं. जिनमें सबसे बड़ी संख्या दोपहिया वाहनों की है. इसके अलावा लाखों कारें, टैक्सी, बसें और मालवाहक वाहन भी सड़कों पर दौड़ रहे हैं.

देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी और ऋषिकेश जैसे शहरों में ट्रैफिक जाम एवं प्रदूषण अब आम समस्या बन चुके हैं. ऐसे में 'वन डे नो व्हीकल' यानी हफ्ते में एक दिन निजी वाहन न चलाने की पहल को पर्यावरण के लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है. पर्यावरण के जानकार मान रहे हैं कि यदि लोग हफ्ते में सिर्फ एक दिन कार और बाइक छोड़कर सार्वजनिक परिवहन, साइकिल या फिर पैदल चलें तो उत्तराखंड जैसे संवेदनशील राज्य की आबोहवा को काफी फायदा मिल सकता है.

देहरादून: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईंधन को कम खर्च करने की अपील पर तमाम राज्य अपनी-अपनी तरफ से कुछ न कुछ कदम उठा रहे हैं. इसी तरह उत्तराखंड सरकार ने भी एक दिन 'नो व्हीकल डे' का फैसला किया है. इसमें कोई दो राय नहीं है कि उत्तराखंड जैसे प्राकृतिक सौंदर्य और स्वच्छ पर्यावरण के लिए पहचाने जाने वाले राज्य में अब बढ़ते वाहनों का दबाव चिंता का कारण बनता जा रहा है. राज्य के शहरों से लेकर पहाड़ी इलाकों तक हर साल वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ रही है.

इसका बड़ा कारण वाहनों से निकलने वाला धुआं है. अभी पूरे राज्य में करीब 20 लाख दोपहिया वाहन और लगभग 6 लाख कारें सड़कों पर हैं. इसके अलवा बस अन्य वाहनों की संख्या अलग है. वहीं, पर्यावरणविद् एवं वरिष्ठ पत्रकार राजीव नयन बहुगुणा का कहना है कि एक दिन वाहन बंद हुआ तो हजारों लीटर ईंधन की बचत हो सकती है.

पहाड़ों की साफ आबोहवा (फाइल फोटो- ETV Bharat)

"यदि उत्तराखंड में हफ्ते में सिर्फ एक दिन नो व्हीकल डे प्रभावी रूप से लागू हो जाए, तो हजारों लीटर पेट्रोल और डीजल की बचत हो सकती है. इससे कार्बन डाइऑक्साइड पीएम 2.5 और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे खतरनाक प्रदूषकों के उत्सर्जन में भी कमी आएगी."- राजीव नयन बहुगुणा, पर्यावरणविद्

"सबसे ज्यादा प्रदूषण पुराने डीजल वाहनों भारी ट्रकों और बड़ी संख्या में चलने वाले दोपहिया वाहनों से होता है. देहरादून और हरिद्वार जैसे शहरों में सुबह और शाम के समय ट्रैफिक का दबाव इतना बढ़ जाता है कि सड़कें घंटों जाम रहती हैं. ऐसे में यदि हफ्ते में एक दिन वाहन कम चलें, तो ट्रैफिक व्यवस्था भी बेहतर हो सकती है और लोगों का समय भी बचेगा."- राजीव नयन बहुगुणा, पर्यावरणविद्

सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करना जरूरी: उत्तराखंड के भौगोलिक हालातों को समझने वाले जानकार जय सिंह रावत कहते हैं कि उत्तराखंड जैसे पर्यटन आधारित राज्य में पब्लिक ट्रांसपोर्ट मॉडल को मजबूत करना बेहद जरूरी है. शहरों में इलेक्ट्रिक बसें साझा टैक्सी और साइकिल ट्रैक जैसी सुविधाएं बढ़ाई जाएं, तो लोग निजी वाहन छोड़ने के लिए प्रेरित होंगे. स्कूलों में भी साझा वैन व्यवस्था को बढ़ावा दिया जा सकता है. ताकि, सड़क पर वाहनों की संख्या कम हो.

कई स्कूल पहले से ही एक वाहन में ज्यादा बच्चों को लाने-ले जाने की व्यवस्था अपना रहे हैं. इससे न केवल ईंधन की बचत होती है. बल्कि, ट्रैफिक और प्रदूषण दोनों में कमी आती है. यदि सरकारी कार्यालयों और निजी संस्थानों में भी हफ्ते में एक दिन नो व्हीकल डे लागू हो रहा है, तो इसका बड़ा सकारात्मक असर दिखाई दे सकता है.

देहरादून में प्रदूषण (फाइल फोटो- ETV Bharat)

वायु प्रदूषण बन रहा स्वास्थ्य के लिए खतरा: हरिद्वार के डॉक्टर केके त्रिपाठी के मुताबिक, वायु प्रदूषण अब केवल पर्यावरण की समस्या नहीं, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी बड़ा खतरा बन चुका है. उत्तराखंड के शहरों में बच्चों और बुजुर्गों में सांस और एलर्जी से जुड़ी बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं. फेफड़ों और हृदय रोगों के मामलों में भी लगातार इजाफा हो रहा है.

हरिद्वार मार्ग पर वाहनों की कतार (फाइल फोटो- ETV Bharat)

उनका कहना है कि वाहनों से निकलने वाला धुआं हवा की गुणवत्ता को खराब कर रहा है. जिसका सीधा असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ता है. यदि वाहन कम होंगे तो लोगों को साफ हवा मिलेगी और बीमारियों का खतरा भी कम होगा. हमें ये भी सोचना होगा कि वन डे नो व्हीकल केवल सरकारी आदेश बनकर सफल नहीं हो सकता. बल्कि, इसके लिए जनता की भागीदारी सबसे जरूरी है.

"यदि लोग छोटी दूरी के लिए पैदल चलना शुरू करें, कार पूलिंग अपनाएं और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग बढ़ाएं, तो आने वाले समय में उत्तराखंड की हवा पहले से कहीं ज्यादा स्वच्छ हो सकती है. ये पहल केवल एक दिन वाहन रोकने की नहीं. बल्कि, आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित और स्वच्छ भविष्य देने की जिम्मेदारी है. यदि आज लोग जागरूक नहीं हुए तो आने वाले सालों में पहाड़ों की शुद्ध हवा और प्राकृतिक सुंदरता भी प्रदूषण की चपेट में आ सकती है."- केके त्रिपाठी, डॉक्टर

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