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कोरबा में समृद्धि मल्टी लेवल पार्किंग बना सफेद हाथी, करोड़ों खर्च के बाद भी उपयोगिता शून्य,अब भी शहर में लगता है जाम

कोरबा के पावर हाउस रोड में बना समृद्धि मल्टी लेवल पार्किंग की उपयोगिता पर सवाल उठ खड़े हुए हैं.राजकुमार शाह की रिपोर्ट

city found no relief from traffic jams
समृद्धि मल्टीलेवल पार्किंग बना सफेद हाथी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 24, 2026 at 3:36 PM IST

5 Min Read
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कोरबा : शहर के मुख्य मार्गों पर बढ़ते यातायात समस्याओं के समाधान और सुगम आवागमन के दावे के साथ बनाई गई करोड़ों की आधारभूत संरचनाएं सफेद हाथी साबित हो रही है. शहर के पावर हाउस रोड के समीप 17 करोड़ रुपए की भारी-भरकम लागत से तैयार तीन मंजिला मल्टी लेवल पार्किंग की उपयोगिता पर सवाल उठ रहे हैं. यह शहर में एक 'सफेद हाथी' साबित हो रहा है.

भव्य इमारत में पार्किंग शून्य

स्थिति यह है कि इस भव्य इमारत में वाहनों की पार्किंग शून्य के बराबर है. ​इस बहुमंजिला पार्किंग का निर्माण कार्य लगभग वर्ष 2018-19 से पावर हाउस रोड के पास ओवरब्रिज के समीप शुरू किया गया था. शुरुआती दौर से ही यह प्रोजेक्ट प्रशासनिक अड़चनों, फंड की कमी और तकनीकी बहसों में उलझा रहा. निर्माण कार्य लंबे समय तक बंद भी रहा, जिससे इसकी उपयोगिता और औचित्य पर लगातार सवाल उठते रहे. हालांकि, तमाम विवादों और देरी को पार करते हुए हाल ही में इसका निर्माण कार्य पूर्ण हुआ और इसी वर्ष जुलाई महीने में प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण साव ने इसका आधिकारिक उद्घाटन किया गया था.

multi-level parking facility
समृद्धि मल्टी लेवल पार्किंग बना सफेद हाथी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)


पार्किंग का इस्तेमाल नहीं कर रहे लोग

उद्घाटन के बाद शहरवासियों को उम्मीद थी कि इससे शहर के व्यस्त इलाकों में वाहन पार्किंग की समस्या से निजात मिलेगी, लेकिन जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल विपरीत निकली. इस मल्टी-लेवल पार्किंग की सबसे बड़ी विफलता इसका स्थान है, यह पार्किंग मुख्य बाजार और कॉमर्शियल हब से लगभग 1 किलोमीटर दूर स्थित है. स्थानीय वाहन चालकों और खरीदारों का कहना है कि बाजार से दूर गाड़ी पार्क करने के बाद लंबी दूरी तय कर पैदल मार्केट तक जाना व्यावहारिक नहीं है, खासकर तब जब लोग सामान की खरीदारी करने निकलते हैं.

करोड़ों खर्च के बाद भी उपयोगिता शून्य (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

​शुरुआती दौर से ही उठ रहे थे सवाल

जानकारों और स्थानीय नागरिकों का मानना है कि जब इस परियोजना की रूपरेखा तैयार की जा रही थी, तभी इसके लोकेशन को लेकर आपत्ति दर्ज कराई गई थी. लेकिन जनभावनाओं और व्यावहारिक पहलुओं को दरकिनार कर इस पर भारी-भरकम बजट झोंक दिया गया. जिला चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष योगेश जैन का कहना है कि मल्टी लेवल पार्किंग शहर के लिए उपयोगी तो है लेकिन पावर हाउस रोड से दूरी अधिक होने के कारण लोग यहां तक पैदल चलकर नहीं जाना चाहते.

Zero utility despite spending crores
मल्टीलेवल पार्किंग बना सफेद हाथी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सोनालिया पुल के आसपास रोज सुबह और शाम लगने वाली जाम से शहर में लोग खासे परेशान हैं. यदि लोग यहां अपने वाहनों को पार्क करना शुरू कर दें, तो जाम की समस्या से निजात जरूर मिल सकती है- योगेश जैन,अध्यक्ष,जिला चैंबर ऑफ कॉमर्स

Traffic jam occurred
मल्टी लेवल पार्किंग के बाद भी लगा जाम (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कोरबा शहर में पैदल चलने का कल्चर अभी डेवलप नहीं हुआ है, लोग दुकान के बाहर ही अपनी गाड़ियों को खड़ा करते हैं. दुकान से सामान लेते हैं और फिर वापस लौटते हैं. इस वजह से मल्टी लेवल पार्किंग में गाड़ी को पार्क करके लोग पैदल दूरी नहीं तय करना चाहते. ​

सिर्फ EV चार्जिंग स्टेशन तक सीमित रह गई उपयोगिता

इस बहुमंजिला इमारत के ठीक सामने इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के लिए एक चार्जिंग स्टेशन जरूर स्थापित किया गया है. वर्तमान में इस परिसर का उपयोग केवल ईवी चार्जिंग के लिए आने-जाने वाले इक्का-दुक्का वाहन चालकों तक ही सीमित रह गया है, जबकि पार्किंग फ्लोर पूरी तरह वीरान पड़े रहते हैं. ​करोड़ों रुपये खर्च होने के बाद भी एक भी वाहन पार्क होने के लिए न आना योजना की उपयोगिता पर सवाल खड़े करता है.

धीरे-धीरे लोगों को समझ आएगा इसका महत्व

मल्टी लेवल पार्किंग की उपयोगिता पर लगे प्रश्नचिन्ह के सवाल पर नगरीय प्रशासन मंत्री और डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि कोई नई योजना जब आप लेकर आते हैं, तब उसका प्रतिफल उसका महत्व धीरे-धीरे लोगों की समझ में आता है.

अरुण साव ने किया था उद्घाटन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आपने यह बात मेरे संज्ञान में लाई है, निश्चित रूप से यह लोगों के उपयोग में आए, ट्रैफिक ठीक रहे.इसी उद्देश्य से मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण किया गया था. निश्चित तौर पर उसका उपयोग होगा.धीरे-धीरे लोगों को इसका महत्व समझ में आएगा और लोग इसका उपयोग करेंगे. नगर निगम भी इसे लेकर काम करेगा- अरुण साव, डिप्टी सीएम

भवन का उपयोग बदलने की भी हुई थी बात

मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण लगभग 10 वर्ष पहले शुरू हुआ था. उसे वक्त भी प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी. काम आधा अधूरा था, इस बीच बीजेपी की सरकार चली गई. प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी. जब कांग्रेस की सरकार बनी, तब कोरबा जिले के तत्कालीन कलेक्टर किरण कौशल और रानू साहू के कार्यकाल में इस भवन का दूसरे कार्यों के लिए उपयोग करने की भी योजना बनी थी.

city found no relief from traffic jams
शहर को जाम से नहीं मिली राहत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मल्टी लेवल पार्किंग को भव्य शॉपिंग कांप्लेक्स और अस्पताल बनाने की भी बातें हुई थी, लेकिन यह प्रक्रिया बीच में लटक गई. कांग्रेस शासन काल के 5 साल तक मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण पूरी तरह से अटका हुआ था. अब जब प्रदेश में फिर से बीजेपी की सरकार बनी. तब जाकर इसका निर्माण पूर्ण हो सका है, लेकिन भवन का उपयोग नहीं बदल गया. यह बात और है कि यहां वाहन पार्क नहीं हो रहे हैं.

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