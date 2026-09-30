2 और 15 अक्टूबर को 'NO UPI Day', एमडीआर के विरोध में देशभर के व्यापारियों का आंदोलन का ऐलान
10 अक्टूबर को देशभर में व्यापारिक संस्थाएं अपने स्तर पर धरना-प्रदर्शन करेंगी.
Published : September 30, 2026 at 6:04 PM IST
जयपुर: यूपीआई लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी एमडीआर (MDR) लगाए जाने के विरोध में भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने देशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है. भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के नेशनल प्रेसीडेंट बाबूलाल गुप्ता का कहना है कि उन्होंने करीब 17 राज्यों के व्यापारिक प्रतिनिधियों से चर्चा की है. सभी व्यापारी इसके विरोध में है और यूपीआई पर एमडीआर लगाने के फैसले को वापस लेने की मांग की है. व्यापारियों ने सर्वसम्मति से फैसला लिया कि 2 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को देशभर में 'नो यूपीआई डे' मनाया जाएगा.
बाबूलाल गुप्ता ने बताया कि इन दोनों दिनों में व्यापारी यूपीआई के जरिए लेनदेन नहीं करने का आह्वान करेंगे. 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ आंदोलन की शुरुआत की जाएगी. वहीं 15 अक्टूबर को काला दिवस मनाते हुए व्यापारी यूपीआई एमडीआर के विरोध में प्रदर्शन करेंगे. इसके अलावा 10 अक्टूबर को देशभर में व्यापारिक संस्थाएं अपने स्तर पर धरना-प्रदर्शन करेंगी. संगठन की ओर से राष्ट्रीय स्तर पर ज्ञापन तैयार कर सभी व्यापारिक संस्थाओं को भेजा जाएगा और संस्थाएं अपने क्षेत्र के सांसदों को ज्ञापन सौंपेंगी.
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एमडीआर नहीं लगाने की मांग : गुप्ता का कहना है कि भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री से मुलाकात कर यूपीआई पर एमडीआर नहीं लगाने की मांग रखेगा. इसके साथ ही आगे की रणनीति तय करने के लिए दिल्ली में देशभर के व्यापारिक संगठनों की बैठक आयोजित करने का निर्णय भी लिया गया. व्यापारियों ने तय किया कि आंदोलन के दौरान देशभर में काली पट्टी बांधकर भी विरोध प्रदर्शन जारी रखा जाएगा.
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यूपीआई अब जरुरी: वहीं मामले को लेकर आम आदमी और छोटे व्यापरियों का कहना है कि अब यूपीआई हर व्यक्ति और व्यापारी की जरुरत है. अब व्यापारी यूपीआई से पेमेंट नहीं लेंगे, तो जेब में पैसा लेकर घूमना पड़ेगा. फिर से एटीम में लाइन लगानी पड़ेगी. वहीं छोटे व्यापारियों का कहना है कि आज पेमेंट मोड़ 90 प्रतिशत तक यूपीआई पर शिफ्ट हो गया है. खुल्ले पैसों की माथापच्ची खत्म हो गई थी.
व्यापारियों का निर्णय:
- 2 अक्टूबर को गांधीजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर यूपीआई पर लगाये जा रहे एमडीआर के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत की जाएगी. साथ ही 2 अक्टूबर को पूरे भारत में 'नो यूपीआई डे' रखकर यूपीआई के द्वारा कोई लेनदेन नहीं किया जाए.
- 15 अक्टूबर को काला दिवस मनाते हुए देश के समस्त व्यापारी 'नो यूपीआई डे' रखकर विरोध-प्रदर्शन करेंगे.
- 10 अक्टूबर को सभी संस्थाएं अपने-अपने स्थान पर यूपीआई एमडीआर चार्ज के विरोध में धरना-प्रदर्शन करें.
- राष्ट्रीय स्तर पर ज्ञापन तैयार कर सभी संस्थाओं को भेजें और सभी संस्थाएं अपने-अपने सांसदों को ज्ञापन प्रस्तुत करें.
- देश के सभी व्यापारी काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन जारी रखें.