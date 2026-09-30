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2 और 15 अक्टूबर को 'NO UPI Day', एमडीआर के विरोध में देशभर के व्यापारियों का आंदोलन का ऐलान

दुकान पर क्यूआर कोड से पेमेंट ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: यूपीआई लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी एमडीआर (MDR) लगाए जाने के विरोध में भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने देशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है. भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के नेशनल प्रेसीडेंट बाबूलाल गुप्ता का कहना है कि उन्होंने करीब 17 राज्यों के व्यापारिक प्रतिनिधियों से चर्चा की है. सभी व्यापारी इसके विरोध में है और यूपीआई पर एमडीआर लगाने के फैसले को वापस लेने की मांग की है. व्यापारियों ने सर्वसम्मति से फैसला लिया कि 2 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को देशभर में 'नो यूपीआई डे' मनाया जाएगा.

बाबूलाल गुप्ता ने बताया कि इन दोनों दिनों में व्यापारी यूपीआई के जरिए लेनदेन नहीं करने का आह्वान करेंगे. 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ आंदोलन की शुरुआत की जाएगी. वहीं 15 अक्टूबर को काला दिवस मनाते हुए व्यापारी यूपीआई एमडीआर के विरोध में प्रदर्शन करेंगे. इसके अलावा 10 अक्टूबर को देशभर में व्यापारिक संस्थाएं अपने स्तर पर धरना-प्रदर्शन करेंगी. संगठन की ओर से राष्ट्रीय स्तर पर ज्ञापन तैयार कर सभी व्यापारिक संस्थाओं को भेजा जाएगा और संस्थाएं अपने क्षेत्र के सांसदों को ज्ञापन सौंपेंगी. पढ़ें: UPI पेमेंट के चार्ज पर भड़के व्यापारी, बोले- 5 करोड़ दुकानदार होंगे प्रभावित, दुकानों पर लगेगा 'UPI बंद' का बोर्ड एमडीआर नहीं लगाने की मांग : गुप्ता का कहना है कि भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री से मुलाकात कर यूपीआई पर एमडीआर नहीं लगाने की मांग रखेगा. इसके साथ ही आगे की रणनीति तय करने के लिए दिल्ली में देशभर के व्यापारिक संगठनों की बैठक आयोजित करने का निर्णय भी लिया गया. व्यापारियों ने तय किया कि आंदोलन के दौरान देशभर में काली पट्टी बांधकर भी विरोध प्रदर्शन जारी रखा जाएगा.