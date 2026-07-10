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Delimitation से पहले 'अनलिमिटेड' राजनीति, महागठबंधन में नहीं दिख रही एकता, समर्थन में उतरी बीजेपी

झारखंड में परिसीमन को लेकर महागठबंधन के अंदर सभी दल एकमत होते नजर नहीं आ रहे हैं.

delimitation in Jharkhand
झारखंड विधानसभा (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 10, 2026 at 7:30 PM IST

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रांची: झारखंड में विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र के नये सिरे से होने वाले परिसीमन को लेकर इन दिनों जमकर सियासत हो रही है. सामाजिक संगठनों के साथ-साथ अब राजनीतिक दल भी इस मुद्दे पर गोलबंद होने लगे हैं हालांकि महागठबंधन के अंदर इस मुद्दे पर सभी दल एकमत नहीं होते दिख रहे हैं. परिसीमन शुरू होने से पहले इसे लेकर सियासत शुरू हो गई है. झामुमो ने प्रस्तावित परिसीमन के मसौदा का इंतजार करने की बात कहते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है.

पहले पब्लिक डोमेन में आ जाए परिसीमन का मसौदा: झामुमो

झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि बीजेपी का मकसद आदिवासी और एससी सीटें घटाने का है, जिसे वो जानते हैं कि जीत नहीं पाएंगे क्योंकि झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन आदिवासी के सर्वमान्य नेता हैं. ऐसे में यदि ऐसा होता है, तो हम चुप नहीं बैठेंगे, इसका जबरदस्त विरोध करेंगे. उन्होंने कहा कि महागठबंधन में इस मुद्दे पर मतांतर होने पर भी हम अलग ढंग से इसके विरोध सड़क से लेकर सदन तक करेंगे. उन्होंने कहा कि हम लोग इनकी चाल को समझते हैं.

परिसीमन पर नहीं दिख रही महागठबंधन में एकता (Etv Bharat)

केंद्र सरकार ध्यान रखे ना हो किसी के साथ भेदभाव: कांग्रेस

इधर, प्रदेश कांग्रेस के मीडिया संयोजक किशोरनाथ शाहदेव ने परिसीमन का समर्थन करते हुए कहा कि यह एक प्रक्रिया है लेकिन किसी के साथ भेदभाव ना हो, इसका जरूर ध्यान केंद्र सरकार को रखना होगा. महागठबंधन के सहयोगी दल राजद ने परिसीमन पर रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि हम इसके विरोधी नहीं हैं लेकिन बीजेपी की नीति और नीयत में जो खोट है, उसका हम विरोध करते हैं.

राजद पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सुनील साहू कहते हैं कि पिछली बार जिस तरह से सदन में महिला आरक्षण बिल के बहाने लाया गया परिसीमन के ड्राफ्ट से सभी को पता चल गया है कि बीजेपी की मंशा क्या है. जम्मू-कश्मीर और असम में हुए परिसीमन इसके उदाहरण हैं, जो लगता है कि मतलब परस्त लोगों ने बनाया है, इसका एक ही उद्देश्य है कि बीजेपी एक भी सीट ना हारे.

परिसीमन पर राजनीति कर रही है विरोधी पार्टियां: बीजेपी

इधर भाजपा ने परिसीमन का स्वागत किया है. पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता दीनदयाल बरनवाल ने कहा कि विरोधी पार्टियां इसके नाम पर राजनीति कर रही हैं. जब केंद्रीय गृह मंत्री और पीएम मोदी ने लोकसभा में यह स्पष्ट कर दिया कि कोई भी सीट घटने वाली नहीं है, ऐसे में आदिवासी और एससी सीट को लेकर लोगों को बहकाया जा रहा है.

झारखंड समेत अन्य राज्यों की सीटों के पुनर्गठन को यथावत रखा गया है

झारखंड में वर्तमान विधानसभा क्षेत्रों की सीमाएं 1971 की जनगणना के आधार पर है. केंद्र सरकार द्वारा पारित परिसीमन अधिनियम के तहत, झारखंड सहित पूरे देश में सीटों के पुनर्गठन को 2026 तक के लिए यथावत रखा गया था. ऐसे में यह संभावना जताई जा रही है कि इस साल परिसीमन शुरू होगा, जाहिर तौर पर राज्य की वर्तमान विधानसभा की कुल 81 सीटों में बदलाव होंगे.

आदिवासी संगठन कर रहा परिसीमन का विरोध

वर्तमान में कुल 81 विधानसभा की सीटों में 28 सीटें अनुसूचित जनजाति (ST) और 9 सीटें अनुसूचित जाति (SC) के लिए आरक्षित हैं. नये परिसीमन में एसटी आरक्षित सीटों की संख्या 28 से घटकर लगभग 21 होने की आशंका जताई जा रही है. इसी तरह राज्य में लोकसभा की 14 सीटें हैं, जिसमें सामान्य- 8, अनुसूचित जनजाति-5 और अनुसूचित जाति के लिए 1 सीट आरक्षित है. आदिवासी संगठन इसका विरोध कर रहे हैं, उनका मानना है कि इससे राज्य में उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी कम हो जाएगी.

ये भी पढ़ें- झारखंड में परिसीमन पर सियासी घमासान, झामुमो ने कहा- एसटी सीट घटाने की कोशिश बर्दाश्त नहीं, पार्टी करेगी बड़ा आंदोलन

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झारखंड में परिसीमन विवाद: आदिवासी संगठनों ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, ST सीटों के घटने की जताई जा रही आशंका

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झारखंड में परिसीमन
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परिसीमन को लेकर सियासी बयानबाजी
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