ETV Bharat / state

9 दिन बाद भी नहीं लगा मां, बेटा और बेटी का सुराग...अपहरण का अंदेशा जता पुलिस में शिकायत

पीड़ित परिवार ने अमरपुरा निवासी एक व्यक्ति पर अपहरण का आरोप लगाते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की.

No trace of mother, son, and daughter even after nine days
नौ दिन बाद भी नहीं लगा मां, बेटा और बेटी का सुराग (ETV Bharat Baran)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 4, 2026 at 8:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बारां: जिले के मोठपुर थाना क्षेत्र के कटावर गांव से एक महिला और उसके दो बच्चों के लापता होने का मामला सामने आया है. घटना के नौ दिन बीतने के बावजूद तीनों का सुराग नहीं लग सका है. पीड़ित परिवार ने अमरपुरा निवासी एक व्यक्ति पर अपहरण का आरोप लगाते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की. शिकायत मिलने पर मोठपुर पुलिस ने गुमशुदगी (एमपीआर) दर्ज कर जांच शुरू की.

मोठपुर थाना अधिकारी देवकरण जाट ने कहा कि महिला और दोनों बच्चों की तलाश के लिए संभावित स्थानों पर जांच की जा रही है. सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की पड़ताल की जा रही है. मध्यप्रदेश निवासी दयाराम लोधा कटावर गांव में मजदूरी करता है. दयाराम के अनुसार, उसकी पत्नी चमेली बाई 26 जून को 13 वर्षीय बेटी और 6 वर्षीय बेटे के साथ बस से छबड़ा जाने को रवाना हुई. इसके बाद से तीनों का पता नहीं चल पाया है.

पढ़ें:जयपुर से लापता हुए एक ही घर के चार बच्चे, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में मिले, बस में बैठकर अपने गांव जा रहे थे

पीड़ित दयाराम का आरोप है कि अमरपुरा निवासी दिनेश लोधा उसकी पत्नी और बच्चों को अपने साथ ले गया है. आरोपी लगातार उसे फोन कर धमकियां दे रहा है और पैसे मांग रहा है. इससे परिवार भय और तनाव में है. पीड़ित ने बताया "आरोपी ने मुझे फोन कर कहा कि तेरे बीवी बच्चे मेरे पास है, तू मुझे ढाई हजार रुपए डाल दे. ऐसे मैं उसे ढाई हजार रुपए ऑनलाइन डाल चुका हूं, मगर फिर से 14 हजार रुपए और डालने की मांग कर रहा है." पीड़ित दयाराम ने पुलिस से जल्द से जल्द पत्नी और बच्चों को सकुशल बरामद करने तथा आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की. पुलिस का कहना है, जांच पूरी होने के बाद तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

पढ़ें: दो माह पूर्व लापता युवक के कपड़े, जूते और दस्तावेज चंबल किनारे बरामद, जांच में जुटी पुलिस

TAGGED:

MISSING PERSON CASE REGISTERED
MOTHER AND 2 CHILD MISSING IN BARAN
NO CLUE FOUND AFTER NINE DAYS
AGGRIEVED FAMILY ALLEGED KIDNAPPING
SUSPICION OF ABDUCTION IN BARAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.