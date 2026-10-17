ओमान में लापता युवक का छठे दिन भी कोई सुराग नहीं, देवरिया के वीर बहादुर की तलाश जारी
एसडीएम प्रवीण कुमार ने बताया कि लापता वीर बहादुर के परिजनों की हर संभव मदद की जा रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 17, 2026 at 9:13 PM IST
देवरिया : ओमान के पास समुद्र में तेल टैंकर पर हुए ड्रोन हमले के बाद बरहज क्षेत्र के बड़कागांव निवासी वीर बहादुर यादव का छह दिन बाद भी कोई सुराग नहीं चल सका है. समुद्र में ओमान कोस्ट गार्ड का सर्च ऑपरेशन जारी है.
घटना 11 अक्टूबर 2026 को ओमान के सोहर एंकरेज के पास हुई थी, जहां एक तेल टैंकर ड्रोन हमले का शिकार हो गया था. इस जहाज पर 11 भारतीय क्रू मेंबर सवार थे. हमले के तुरंत बाद ओमान कोस्ट गार्ड और अन्य एजेंसियों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, जिसमें 9 भारतीय नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया, लेकिन दो नाविकों का अब तक कोई पता नहीं चल सका है.
एसडीएम प्रवीण कुमार ने बताया कि लापता वीर बहादुर के परिजनों की हर संभव मदद की जा रही है. पूरे मामले की जानकारी की जा रही है.
परिजनों के मुताबिक, वह करीब छह महीने पहले पहली बार मर्चेंट नेवी के जरिए ओमान गए थे. बड़े भाई मंटू यादव ने बताया कि घटना से एक दिन पहले वीरबहादुर ने अपने दोस्त के मोबाइल से उनसे करीब आधे घंटे तक बात की थी.
मंटू यादव ने बताया कि उस दौरान उसने बताया था कि दो दिन पहले एक बड़े जहाज पर ड्रोन हमला हुआ था और वह लोग वहां मलबा समेटने का काम कर रहे थे. परिजन लगातार कंपनी के निदेशक और जहाज के कैप्टन के संपर्क में हैं. दोनों ने सर्च ऑपरेशन जारी रहने की जानकारी दी है. बड़े भाई मंटू यादव ने शुक्रवार को जिलाधिकारी से मिलकर भाई की तलाश में मदद की गुहार लगाई है
यह भी पढ़ें : देवरिया के दो नाविक ओमान में लापता; तेल टैंकर पर ड्रोन हमले के बाद से सुराग नहीं, परिजनों में कोहराम