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ओमान में लापता युवक का छठे दिन भी कोई सुराग नहीं, देवरिया के वीर बहादुर की तलाश जारी

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देवरिया : ओमान के पास समुद्र में तेल टैंकर पर हुए ड्रोन हमले के बाद बरहज क्षेत्र के बड़कागांव निवासी वीर बहादुर यादव का छह दिन बाद भी कोई सुराग नहीं चल सका है. समुद्र में ओमान कोस्ट गार्ड का सर्च ऑपरेशन जारी है.

घटना 11 अक्टूबर 2026 को ओमान के सोहर एंकरेज के पास हुई थी, जहां एक तेल टैंकर ड्रोन हमले का शिकार हो गया था. इस जहाज पर 11 भारतीय क्रू मेंबर सवार थे. हमले के तुरंत बाद ओमान कोस्ट गार्ड और अन्य एजेंसियों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, जिसमें 9 भारतीय नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया, लेकिन दो नाविकों का अब तक कोई पता नहीं चल सका है.