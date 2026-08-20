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6 दिन से अग्निवीर सैनिक समुद्र का नहीं मिल रहा सुराग, परिवार जनों का रो–रोकर बुरा हाल

समुद्र के पिता ने बताया कि मई में 10 दिन के लिए वह घर आया था. इसके बाद राखी पर आने की कहकर गया था.

Father of the Agniveer soldier showing a picture of his son
अग्निवीर सैनिक के पिता बेटे की तस्वीर दिखाते हुए (ETV Bharat Alwar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 20, 2026 at 4:25 PM IST

3 Min Read
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अलवर: 14 अगस्त को अरुणाचल प्रदेश के दिबांग वैली में बादल फटने की घटना में सेना के 7 जवान लापता हो गए थे. लापता 7 जवानों में अलवर जिले के समुद्र गुर्जर भी शामिल हैं. हालांकि सेना ने घटना के तुरंत बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चला कर लापता हुए दो जवानों का रेस्क्यू कर लिया. हालांकि घटना के 6 दिन बाद भी समुद्र की कोई सूचना नहीं लग सकी है. घटना के बाद से ही परिजनों का रो–रोकर बुरा हाल है. जैसे–जैसे समय बीत रहा है, उससे परिवार की आस भी टूट रही है. परिजनों ने बताया कि समुद्र उनका इकलौता बेटा है. वह राखी के त्योहार पर अपने घर आने वाला था, लेकिन उससे पहले घटना घट गई.

मई में 10 दिन के लिए घर आया था: अग्निवीर जवान समुद्र के पिता बदली राम गुर्जर ने बताया कि उनके बेटे समुद्र का सपना था कि वह सेना में भर्ती होकर देश की रक्षा करे. वह सेना के लिए तैयारी कर रहा था. समुद्र का अग्निवीर योजना के तहत सेना में सलेक्शन हुआ. 15 अगस्त को सेना की ओर से फोन के माध्यम से इस घटना की सूचना मिली. इसके बाद से परिवार के लोगों का रो–रोकर बुरा हाल है. समुद्र के पिता ने बताया कि वह किसान हैं. उनके परिवार में दो बेटियां और एक बेटा समुद्र है. उन्होंने बताया कि समुद्र मई में 10 दिन के लिए घर पर आया था. इसके बाद वह राखी पर आने की कहकर गया था. समुद्र से आखिरी बार घटना से कुछ दिन पहले ही बात हुई थी.

अग्निवीर सैनिक के पिता हुए भावुक, देखें वीडियो (ETV Bharat Alwar)

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पिता के ऑपरेशन की बात कहता था समुद्र: पिता बदली राम ने बताया कि जब भी वह समुद्र से बात करते, तो वह कहता कि जब राखी पर आएगा तो पिता के पैरों का ऑपरेशन करवाएगा. राखी पर समुद्र के आने को लेकर खुशी का माहौल था, लेकिन सेना से सूचना मिलने के बाद परिवार के सदस्यों का रो–रो कर बुरा हाल है.

People consoling the family
परिवार को ढांढस बांधते लोग (ETV Bharat Alwar)

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परिवार के सदस्य अरुणाचल के लिए हुए रवाना: बदली राम ने बताया कि घटना की सूचना मिलने के बाद अभी तक परिजनों को वास्तविक स्थिति का पता नहीं है. वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए परिवार के कुछ सदस्य अरुणाचल प्रदेश के लिए रवाना हो गए. सेना की ओर से लगातार रेस्क्यू चलाए जाने की सूचनाएं मिल रही हैं. लेकिन अभी तक उनके बेटे को लेकर कोई जानकारी नहीं मिल सकी है. बदली राम ने बताया कि समुद्र करीब 2 साल पहले सेना में अग्निवीर सैनिक के लिए भर्ती हुए था. उसने जबलपुर ट्रेनिंग सेंटर से ट्रेनिंग पूरी की थी. इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में तैनाती मिली थी.

house of samudra
समुद्र का मकान (ETV Bharat Alwar)

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गांव के लोग पहुंच रहे परिवार के पास: स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि गांव वासियों को घटना की सूचना मिलने के बाद स्थानीय ग्रामीण समुद्र के घर पहुंच कर परिवार का ध्यान रख रहे हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि परिवार के लोगों की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे. ऐसे हालात में स्थानीय लोगों का परिवार के साथ खड़े रहना मानवता का धर्म है. ग्रामीणों का कहना है कि समुद्र इस परिवार के साथ पूरे गांव का बेटा है. इसलिए गांव के लोग इस मुश्किल घड़ी में परिवार के साथ हैं.

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