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घर से निकली युवती का नहीं मिला सुराग, देर रात तक थाने में हंगामा

जोधपुर: बासनी थाना क्षेत्र से 20 जून को घर से निकली 23 वर्षीय युवती के मामले ने मंगलवार रात तूल पकड़ लिया. परिजनों और हिंदूवादी संगठनों ने थाने का घेराव किया. इसके बाद थाने में देर रात तक हंगामा चलता रहा. परिजनों का आरोप है कि पुलिस को समय पर सूचना देने के बावजूद लड़की को भगाने वाले युवक को नहीं पकड़ा गया और न ही उसके परिजनों से पूछताछ की गई. हंगामा बढ़ने पर एसीपी दीपक मीणा थाने पहुंचे. उनके समझाने पर भी लोगों का आक्रोश नहीं थमा. लोगों ने बताया कि इस युवक के चंगुल में 3 लड़कियां और हैं. इस पर एसीपी मीणा ने आश्वासन दिया कि वे हर स्तर तक जाकर इन मामलों में लिप्त आरोपियेां के खिलाफ खिलाफ कार्रवाई करेंगे, तब जाकर मामला शांत हुआ.

एसीपी दीपक मीणा ने बताया कि 20 जून को सांगरिया निवासी 23 वर्षीय युवती के लापता होने की एमपीआर दर्ज हुई थी. पुलिस पड़ताल कर रही है. इसके लिए एक विशेष टीम बनाई गई है. इस बीच बासनी थाने में मंगलवार रात करीब 9 बजे लोगों का जमावड़ा शुरू हुआ. इस दौरान विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता भी पहुंचे. युवती के परिजनों ने युवती को जल्द बरामद करने और युवक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की.