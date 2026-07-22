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घर से निकली युवती का नहीं मिला सुराग, देर रात तक थाने में हंगामा

एसीपी दीपक मीणा ने बताया कि 20 जून को सांगरिया निवासी 23 वर्षीय युवती के लापता होने की एमपीआर दर्ज हुई थी.

No trace found of young girl
थाने में हंगामा करते परिजन व संगठनों के सदस्य (ETV Bharat Jodhpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 22, 2026 at 9:40 AM IST

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जोधपुर: बासनी थाना क्षेत्र से 20 जून को घर से निकली 23 वर्षीय युवती के मामले ने मंगलवार रात तूल पकड़ लिया. परिजनों और हिंदूवादी संगठनों ने थाने का घेराव किया. इसके बाद थाने में देर रात तक हंगामा चलता रहा. परिजनों का आरोप है कि पुलिस को समय पर सूचना देने के बावजूद लड़की को भगाने वाले युवक को नहीं पकड़ा गया और न ही उसके परिजनों से पूछताछ की गई. हंगामा बढ़ने पर एसीपी दीपक मीणा थाने पहुंचे. उनके समझाने पर भी लोगों का आक्रोश नहीं थमा. लोगों ने बताया कि इस युवक के चंगुल में 3 लड़कियां और हैं. इस पर एसीपी मीणा ने आश्वासन दिया कि वे हर स्तर तक जाकर इन मामलों में लिप्त आरोपियेां के खिलाफ खिलाफ कार्रवाई करेंगे, तब जाकर मामला शांत हुआ.

एसीपी दीपक मीणा ने बताया कि 20 जून को सांगरिया निवासी 23 वर्षीय युवती के लापता होने की एमपीआर दर्ज हुई थी. पुलिस पड़ताल कर रही है. इसके लिए एक विशेष टीम बनाई गई है. इस बीच बासनी थाने में मंगलवार रात करीब 9 बजे लोगों का जमावड़ा शुरू हुआ. इस दौरान विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता भी पहुंचे. युवती के परिजनों ने युवती को जल्द बरामद करने और युवक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की.

दीपक मीणा, एसीपी. (ETV Bharat Jodhpur)

पढ़ें: अलवरः बानसूर के हमीरपुर से 36 घंटे बाद भी नहीं लगा लापता युवती का सुराग

इस दौरान भाजपा जिला उपाध्यक्ष संपत सिंह मंडोर, दशरथ क्षेत्र प्रजापत सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे. परिजनों का आरोप है कि युवक अनस, शहर से सटे गंगाणा क्षेत्र का निवासी है. वह युवती को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया.

सीसीटीवी फुटेज से कर रहे तलाश: एसीपी मीणा ने बताया कि युवक के घर के सीसीटीवी फुटेज निकालकर तलाश की जा रही है. परिजनों का आरोप है कि युवक आसपास की लड़कियों का ब्रेनवाश कर भगा ले जाता है. उसके चंगुल में और भी लड़कियां हैं. लंबी बहस के बाद पुलिस ने आश्वासन दिया कि मामले में शामिल सभी लोगों के खिलाफ हर स्तर पर कार्रवाई की जाएगी. इसके बाद मामला शांत हुआ. परिजनों ने कहा कि बुधवार को हर हाल में इस मामले में ठोस परिणाम चाहिए.

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YOUNG GIRL MISSING IN JODHPUR
FAMILY MEMBERS ALLEGED LOVE JIHAD
RUCKUS AT POLICE STATION
NO TRACE FOUND OF YOUNG GIRL

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