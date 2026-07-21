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सिलीसेढ़ झील में लापता युवक: दूसरे दिन भी नहीं मिला सुराग, एसडीआरएफ की सर्च जारी

अकबरपुर थाना प्रभारी रमेश सैनी ने बताया कि सोमवार रात को सूचना मिली कि रायबका निवासी कुछ युवक सिलीसेढ़ झील पर घूमने आए थे, जिनमें से एक युवक लापता हो गया. पुलिस ने आसपास तलाश की और पानी के पास युवक के कपड़े मिले. इससे अंदेशा है कि वह नहाने के लिए झील में उतरा होगा. मामले की गंभीरता को देखते हुए मंगलवार को एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस टीम को बुलाया गया, जो पानी में सर्च कर रही है.

अलवर: जिले के अकबरपुर थाना क्षेत्र स्थित सिलीसेढ़ झील में दोस्तों के साथ घूमने गए एक युवक का 22 घंटे बाद भी कोई सुराग नहीं मिल सका है. लापता होने की सूचना पर पुलिस, एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीमें झील में तलाश कर रही हैं.

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बहाव क्षेत्र से अचानक हुआ लापता: थानाधिकारी ने बताया कि लापता युवक सुरेश (25) निवासी रायबका, जिला अलवर है. सोमवार दोपहर करीब 3 बजे सुरेश अपने 5 दोस्तों के साथ झील के निचले भराव क्षेत्र में गया था. दोस्त नहाने उतर गए और सुरेश बाहर बैठा रहा. जब दोस्त नहाकर बाहर आए तो सुरेश वहां नहीं मिला. काफी तलाश के बाद भी पता नहीं चलने पर ग्रामीणों की मदद से पुलिस को सूचना दी गई. देर रात तक पुलिस ने सर्च अभियान चलाया, लेकिन कोई पता नहीं चला. फिलहाल यह नहीं कहा जा सकता कि युवक पानी में डूबा है या नहीं. पुलिस दोस्तों से भी जानकारी ले रही है और थाने में लापता की रिपोर्ट दर्ज की गई है. पिछले दो दिनों में हुई मानसूनी बारिश से सिलीसेढ़ झील का पानी बहाव क्षेत्र में पहुंच गया है. इसी कारण पर्यटक अक्सर यहां नहाने उतर जाते हैं, जिससे हादसे की आशंका बनी रहती है.

22 घंटे बाद भी बेटे का पता नहीं: युवक के पिता शोभाराम ने बताया कि सुरेश छह लोगों के साथ था. ये लोग सोमवार को निकले थे. तभी से उनका बेटा लापता है. मंगलवार तक उसका पता नहीं चल पाया. इस घटना को 22 घंटे से ज्यादा समय हो चुका है. अकबरपुर थाने में इसकी सूचना दे दी गई. शोभाराम ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने के बाद वे भी मौके पहुंचे, लेकिन अभी तक उनके बेटे का पता नहीं चल सका है.