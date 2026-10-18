ओमान में लापता युवक का सातवें दिन भी सुराग नहीं; कुशीनगर के अमित की तलाश जारी, 11 अक्टूबर को परिजनों से हुई थी बात
ओमान में लापता युवक का सातवें दिन भी कोई सुराग नहीं
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 18, 2026 at 8:38 PM IST
कुशीनगर : ओमान के सोहर पोर्ट पर तेल टैंकर पर ड्रोन हमले के बाद लापता अमित कुमार सिंह का सातवें दिन अभी तक सुराग नहीं लगा है. परिजनों का कहना था कि 11 अक्टूबर को अमित से आखिरी बार बातचीत हुई थी. परिजनों का दावा है कि पिछले आठ दिनों से उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया है. परिवार ने अब केंद्र सरकार, विदेश मंत्रालय और भारतीय दूतावास से बेटे की सुरक्षित वापसी के लिए मदद की गुहार लगाई है.
अमित के पिता देव प्रकाश सिंह ने बताया कि उनका बेटा नेवी में काम करने के लिए विदेश गया था. परिवार की उससे रोजाना बातचीत होती थी. शुक्रवार को भी बात हुई थी, जबकि शनिवार को अमित ने नेटवर्क की समस्या बताते हुए फोन काट दिया था. इसके बाद रात करीब 11 बजे अमित के मामा ने घटना की जानकारी दी और बताया कि जहाज पर ड्रोन गिरा है. पिता के मुताबिक, जहाज पर कुल 12 लोग सवार थे, जिनमें से 9 लोगों के मिलने और दो लोगों के लापता होने की जानकारी मिली है. हालांकि, परिवार को अभी तक अमित के संबंध में कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है. उन्होंने बताया कि परिवार में पत्नी और बच्चे हैं और सभी उसकी सलामती की खबर का इंतजार कर रहे हैं.
अमित की मां पूनम सिंह ने बताया कि उनके बेटे ने फोन और मैसेज के माध्यम से हादसे की जानकारी दी थी. इसके बाद से अमित से कोई संपर्क नहीं हो पाया है और न ही उसकी कोई नई सूचना मिली है.
अमित के चाचा राजेंद्र सिंह ने बताया कि जिस एजेंसी के माध्यम से अमित विदेश गया था, उसकी ओर से ड्रोन अटैक की सूचना मिली थी. एजेंसी के अनुसार, जहाज पर सवार अन्य लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन दो लोगों का पता नहीं चल पाया है. उन्होंने बताया कि विधायक की ओर से ईमेल के माध्यम से जानकारी मांगे जाने पर जवाब मिला कि जहाज पर कुल 12 लोग सवार थे, जिनमें से 10 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, जबकि दो लोग अभी भी लापता हैं.
उन्होंने बताया कि उनके भाई ने विदेश मंत्रालय को भी मामले की जानकारी देकर अमित के संबंध में सूचना उपलब्ध कराने की मांग की है. उन्होंने कहा कि भारत सरकार को विदेशों में संकट का सामना कर रहे भारतीय नागरिकों के मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और उनकी सुरक्षित वापसी के लिए हरसंभव प्रयास करना चाहिए. उन्होंने मामले में संबंधित एजेंसियों और सरकार से तत्काल संज्ञान लेकर आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की.
एसडीएम मयंक त्रिपाठी ने बताया कि सूचना मिली थी कि हाटा के अमित सिंह ओमान में सी-मैन के रूप में कार्यरत थे। जानकारी के अनुसार, ओमान के समयानुसार रात 11:30 बजे ड्रोन अटैक हुआ, जिसमें अमित सिंह लापता हो गए। सूचना मिलते ही वह तहसीलदार के साथ अमित के घर पहुंचे। ओमान में संपर्क करने पर बताया गया कि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अभी तक वहां से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। विदेश मंत्रालय के माध्यम से भी जानकारी जुटाने का प्रयास किया जा रहा है। इस पूरे मामले की जानकारी जिलाधिकारी को दे दी गई है।
बता दें कि कुशीनगर के हाटा निवासी अमित कुमार सिंह उर्फ मुकुल करीब आठ महीने पहले ओमान गए थे. परिजनों के मुताबिक, अमित एक कंपनी में क्रू मेंबर के रूप में काम कर रहे थे. वह तेल टैंकर के मेंटेनेंस से जुड़े काम के सिलसिले में वहां तैनात थे. परिजनों के मुताबिक, अमित की आखिरी बार 11 अक्टूबर को परिवार से बातचीत हुई थी. उस दिन उन्होंने घरवालों का हालचाल जाना और फिर ड्यूटी पर जाने की बात कहकर काम पर चले गए. इसके बाद परिवार को ओमान के सोहर पोर्ट पर ड्रोन हमले की जानकारी मिली.
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