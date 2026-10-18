ETV Bharat / state

ओमान में लापता युवक का सातवें दिन भी सुराग नहीं; कुशीनगर के अमित की तलाश जारी, 11 अक्टूबर को परिजनों से हुई थी बात

अमित के माता-पिता ने दी जानकारी ( Photo credit: ETV Bharat )

कुशीनगर : ओमान के सोहर पोर्ट पर तेल टैंकर पर ड्रोन हमले के बाद लापता अमित कुमार सिंह का सातवें दिन अभी तक सुराग नहीं लगा है. परिजनों का कहना था कि 11 अक्टूबर को अमित से आखिरी बार बातचीत हुई थी. परिजनों का दावा है कि पिछले आठ दिनों से उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया है. परिवार ने अब केंद्र सरकार, विदेश मंत्रालय और भारतीय दूतावास से बेटे की सुरक्षित वापसी के लिए मदद की गुहार लगाई है.



अमित के माता-पिता और चाचा ने दी जानकारी (Video credit: ETV Bharat) अमित के पिता देव प्रकाश सिंह ने बताया कि उनका बेटा नेवी में काम करने के लिए विदेश गया था. परिवार की उससे रोजाना बातचीत होती थी. शुक्रवार को भी बात हुई थी, जबकि शनिवार को अमित ने नेटवर्क की समस्या बताते हुए फोन काट दिया था. इसके बाद रात करीब 11 बजे अमित के मामा ने घटना की जानकारी दी और बताया कि जहाज पर ड्रोन गिरा है. पिता के मुताबिक, जहाज पर कुल 12 लोग सवार थे, जिनमें से 9 लोगों के मिलने और दो लोगों के लापता होने की जानकारी मिली है. हालांकि, परिवार को अभी तक अमित के संबंध में कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है. उन्होंने बताया कि परिवार में पत्नी और बच्चे हैं और सभी उसकी सलामती की खबर का इंतजार कर रहे हैं.