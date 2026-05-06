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मगध की सबसे बड़ी मंडी: यहां सबकुछ मिलेगा, लेकिन 'शौचालय' नहीं!

मजबूरी और कड़वे अनुभव: रश्मि बताती हैं कि एक बार 'मेरे बच्चे को पेशाब लगा था. दुकानदार से पूछा कि कोई शौचालय है, जहां मैं अपने बच्चों को टॉयलेट करा सकूं. दुकानदार ने बताया कि यहां ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है. तब मैंने रोड के किनारे ही बच्चे को मजबूरी में टॉयलेट करा दिया.' दुकानदार ने मुझे मना भी किया, लेकिन हम क्या कर सकते थे. बच्चा मेरा परेशान था."

प्रशासन और व्यापारियों से अपील: अंजली देवी कहती हैं कि इस गोदाम में महिलाओं के लिए सबसे बड़ी दिक्कत है. यह एक ऐसा मार्केट है जिसमें बड़े घर से लेकर छोटे घर की महिलाएं आती हैं, लेकिन यहां शौच की व्यवस्था नहीं है. नगर निगम और स्थानीय प्रशासन के साथ व्यापारियों को भी इस पर ध्यान देना चाहिए.

संकरी गलियां और जाम की समस्या: नाज़नीन के साथ तो ऐसा हुआ था कि वह रोने लगी थीं. कहती हैं कि 'इस मंडी में आने का मन नहीं करता. लेकिन, जरूरत के सामान यहीं मिलते हैं और सस्ता भी रहता है. इसलिए इस मंडी में आना मजबूरी है. टॉयलेट तक पहुंचने के लिए घंटों का समय लग जाता है. सड़कें जाम रहती हैं. गोदाम एरिया में 50 गलियां हैं, लेकिन कहीं भी शौचालय नहीं है.'

व्यवसायियों की चुनौतियां: नीता कुमारी नवादा में अपने पति के साथ मिलकर घर में ही एक दुकान खोली हुई हैं. दुकान का सामान लाने के लिए अक्सर मंडी में आना-जाना होता है. कहती हैं कि ' इस मंडी में राशन से लेकर सिंगार, कपड़े, खिलौने, सोने-चांदी के जेवर सहित सबकुछ मिलेंगे, लेकिन शौचालय खोजेंगे तो एक-दो किमी दूर जाना पड़ेगा. अगर नए हैं तो वहां तक पहुंचना भी संभव नहीं है.'

ग्राहकों पर पड़ता असर: यह समस्या सिर्फ मंडी में काम करने वाली महिलाओं की नहीं, बल्कि खरीदारी करने वाली नवादा की नीता कुमारी, नाजनीन, अंजली, रश्मि की भी है. कई बार तो ऐसा हुआ है कि महिलाएं सामान खरीदे बिना अपने घर चली गई हैं. कई बार तो लड़ाई-झगड़ा और मारपीट की नौबत तक आ जाती है.

"टॉयलेट के लिए लगभग 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है. कई बार दुकानदार को व्यवस्था करने के लिए कह चुकी हूं. लेकिन, उनकी भी अपनी मजबूरी है. जिस दुकान में हम काम करते हैं, वह किराए की जगह पर है. इसमें टॉयलेट नहीं है. स्थिति तो यह होती है कि हम दिन में कम पानी पीते हैं ताकि टॉयलेट की आवश्यकता ही नहीं पड़े." - मंडी की महिला कर्मचारी

महिला कर्मचारियों की परेशानी: मंडी में रोजाना 8 घंटे ड्यूटी करने वाली एक महिला कर्मचारी ने बताया कि "वह दिन में एक दो बार ही पानी पीती हैं ताकि टॉयलेट जाने की जरूरत ना पड़े. अगर इमरजेंसी भी हुई तो एक किलोमीटर का सफर करना होता है."

गयाजी: मगध प्रमंडल की सबसे बड़ी थोक मार्केट गयाजी शहर में स्थित पुरानी गोदाम और नई गोदाम है, जहां आपको खरीदने के लिए सबकुछ मिल जाएगा. लेकिन, अगर इस मंडी में अचानक टॉयलेट जाने की जरूरत महसूस हुई तो आधा किलोमीटर का सफर तय करना पड़ेगा.

कर्मचारियों और मजदूरों की व्यथा: यह समस्या सिर्फ महिलाओं की नहीं बल्कि मंडी में काम करने वाले मजदूर और दुकानदारों की भी है. व्यापारी रवि कुमार कहते हैं कि यह गोदाम करीब 100 साल पुराना है. पूरे एरिया में करीब 10 हजार दुकानें हैं, जिसमें 15 हजार स्टाफ और 10 हजार मजदूर जिसमें गाड़ी वाले और पोलदार शामिल हैं. पूरे गोदाम से रोजाना करीब 50 करोड़ का कारोबार होता है, लेकिन सुविधा के नाम पर शून्य है.

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"इतना बड़ा एरिया होने के बावजूद शौचालय की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था एक जगह है, वह भी कभी चलता है कभी नहीं चलता है. पूरे गोदाम में एक नल है. पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है. सबसे अधिक समस्या महिलाओं को होती है." - रवि कुमार, व्यापारी

व्यापार पर नकारात्मक प्रभाव: रवि कुमार कहते हैं कि 'स्थिति कभी-कभी शर्मनाक हो जाती है. कभी कभार महिलाएं दुकान पर आती हैं तो वह शर्म के मारे कुछ कह नहीं पाती हैं. महिलाएं परेशान होकर सामान लिए बिना ही वापस लौट जाती हैं.' कुछ महिलाएं तो कहती भी हैं कि गोदाम एरिया में क्यों आ गई? जो यहां काम करती हैं, उन्हें तो ज्यादा तकलीफ होती है. इतने बड़े रेवेन्यू वाले एरिया में शौचालय की व्यवस्था नहीं होना दुर्भाग्य है.

गयाजी स्थित गोदाम मार्केट (ETV Bharat)

मजदूरों की आर्थिक मार: ठेला पर सामान ढोने वाले नरेश कुमार करीब 15 साल से इस गोदाम में काम कर रहे हैं. रोजाना कभी 300 कभी 500 रुपये कमाते हैं. हर दिन 10 रुपये तो कभी कभी 20 से 30 रुपये शौचालय में चला जाता है. कहते हैं कि 'हमलोग की जिंदगी ऐसी ही चलती है. रोड पर चलना और रोड किनारे ही सोना होता है, लेकिन शौचालय तो जाना ही पड़ेगा. इसके लिए जिला स्कूल या फिर धर्मशाला में जाना होता है.'

"सड़क पर चलते हैं, सड़क किनारे सोते हैं. लेकिन शौचालय तो जाना पड़ेगा. यहां शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है. अगर जरूरत पड़ती है तो एक किमी दूर जिला स्कूल या फिर धर्मशाला में जाना पड़ता है. बदले में 10 रुपये देना पड़ता है." - नरेश कुमार, ठेला चालक

गयाजी स्थित गोदाम मार्केट में काम करने वाले ठेला चालक नरेश कुमार (ETV Bharat)

यातायात और गंदगी की समस्या: ऑटो चालक सुजीत कुमार कहते हैं कि जब उन्हें टॉयलेट जाने की जरूरत होती है, वे ऑटो से ही शौचालय जाते हैं, क्योंकि गोदाम से शौचालय की दूरी करीब एक किलोमीटर है. व्यापारी अंकित कुमार कहते हैं कि स्थिति इसी से समझी जा सकती है कि लोग गोदाम के उन दुकानों के बाहर पेशाब करने लगते हैं जो दुकान बंद होती हैं. हर दिन किसी ना किसी से झगड़ा होता है.

"हमारे साथ मजबूरी है कि दुकान छोटी है. दुकान के अंदर इतनी जगह नहीं है कि शौच के लिए व्यवस्था की जाए. यह जिम्मेदारी तो नगर निगम की है. अगर गोदाम के चारों ओर शौचालय की व्यवस्था हो जाए तो बहुत हद तक आराम होगा." -अंकित कुमार, व्यापारी

जर्जर व्यवस्था और गंदगी का अंबार: माचिस बेचने वाले सुधीर कुमार कहते हैं कि गोदाम के सभी मार्केट में टॉयलेट है. पूरे गोदाम एरिया में मात्र एक ही शौचालय है, जिसमें चार सीट है. इसमें भी पैसे देने पड़ते हैं. शौचालय की भी स्थिति जर्जर हो चुकी है. यहां कुछ ही मजदूर शौचालय का उपयोग करते हैं. पैसे लिए जाने के बावजूद इसकी साफ-सफाई का विशेष ख्याल नहीं रखा जाता है.

"पूरे गोदाम में इसके अलावा कोई दूसरा शौचालय नहीं है. यही स्थिति पीने के पानी के लिए भी है. पूरे गोदाम में सिर्फ एक स्थान पर पानी की टंकी लगी हुई है, भीषण गर्मी में भी लोग इस टंकी से गर्म पानी पीने को मजबूर हैं." - सुधीर कुमार, दुकानदार

गयाजी स्थित गोदाम मार्केट में इकलौता पे एंड यूज शौचालय (ETV Bharat)

चेंबर ऑफ कॉमर्स का पक्ष: दरअसल, गयाजी में यह गोदाम मार्केट (मंडी) मगध प्रमंडल की सबसे बड़ी थोक मार्केट है. चेंबर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष अनूप केडिया कहते हैं कि मंडी में 5 से अधिक शौचालय की आवश्यकता है, लेकिन सिर्फ एक ही वर्षों पुराना शौचालय है. उन्होंने कहा चेंबर ऑफ कॉमर्स गयाजी ने पहले भी नगर निगम से कई बार बात की है, लेकिन समस्याओं का निदान नहीं हुआ है.

"जब भी नगर निगम से इस संबंध में मांग की जाती है तो अधिकारी जगह की मांग करने लगते हैं. हकीकत यह है कि गोदाम का एरिया काफी संकीर्ण हो चुका है. हर दिन जाम की स्थिति रहती है, इतनी जगह नहीं है कि कहीं पर निजी तौर पर जगह दी जाए. निगम का एक बड़ा एरिया कठोकर तालाब के पास है, वहां शौचालय बन सकता है." - अनूप केडिया, पूर्व अध्यक्ष, चेंबर ऑफ कॉमर्स

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प्रशासनिक आश्वासन: गयाजी नगर निगम के मेयर गणेश पासवान से जब इस समस्या को लेकर बात की गई तो उन्होंने कहा कि गोदाम क्षेत्र में शौचालय की समस्या है. पहले अस्थाई शौचालय लगाने का प्रयास हुआ था, लेकिन वहां पर लोगों ने लगने नहीं दिया. लेकिन, अब 1300 स्क्वायर फीट में एक नए डीलक्स शौचालय बनाने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया है.

"1300 स्क्वायर फीट में डीलक्स शौचालय का प्रस्ताव बोर्ड से पारित हो चुका है, जगह भी चिह्नित कर दी गई है. अगले कुछ दिनों में काम शुरू कर दिया जाएगा. डीलक्स शौचालय बनने के बाद गोदाम के एरिया में मजदूरों के साथ-साथ यहां आने वाले लोगों को भी शौच के लिए समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा." - गणेश पासवान, मेयर

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