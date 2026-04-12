लखनऊ यूनिवर्सिटी में 'REEL' से पढ़ाई सिलेबस का हिस्सा नहीं; विभागाध्यक्ष बोलीं- यह सिर्फ सहायक एक्टिविटी
जूलॉजी विभाग की अध्यक्ष अमिता कनौजिया ने बताया कि रील वीडियो के जरिए पढ़ाई कोई औपचारिक पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 12, 2026 at 11:42 AM IST|
Updated : April 12, 2026 at 11:55 AM IST
लखनऊ: लखनऊ विश्वविद्यालय के जूलॉजी विभाग में छात्रों को पढ़ाई के नए और दिलचस्प तरीकों से जोड़ने के लिए ‘रील वीडियो’ के माध्यम से शिक्षण का एक प्रयोग किया गया. हालांकि इसे फिलहाल सिलेबस का हिस्सा नहीं बनाया गया है.
जूलॉजी विभाग की अध्यक्ष अमिता कनौजिया ने बताया कि रील वीडियो के जरिए पढ़ाई कोई औपचारिक पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है, बल्कि इसे एक सहायक गतिविधि के रूप में कराया गया.
उन्होंने कहा कि विभाग लंबे समय से छात्रों को फील्ड एक्टिविटीज जैसे ‘बर्डिंग’ (सुबह जाकर पक्षियों का अवलोकन करना) जैसी गतिविधियों के लिए प्रेरित करता रहा है, जो प्रैक्टिकल सीखने का हिस्सा है.
उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी नई पद्धति को सिलेबस में शामिल करने के लिए बोर्ड ऑफ स्टडीज की मंजूरी आवश्यक होती है. इसके बिना इसे औपचारिक रूप नहीं दिया जा सकता. रील के माध्यम से पढ़ाई की शुरुआत हाल ही में कुछ शिक्षकों ने की थी, लेकिन यह प्रयोग ज्यादा समय तक सफल नहीं रहा.
अमिता कनौजिया ने बताया कि शुरुआत में छात्रों को यह समझने में ही काफी समय लगा कि रील किस विषय पर और कैसे बनाई जाए. कई छात्रों का समय केवल वीडियो देखने और समझने में ही खर्च हो गया. इसके अलावा कंटेंट निर्माण, मार्किंग और मूल्यांकन के लिए कोई स्पष्ट गाइडलाइन भी उपलब्ध नहीं थी.
उन्होंने बताया कि कुछ छात्र जहां अच्छे वीडियो और कंटेंट तैयार कर रहे थे, वहीं कई छात्र इसमें पीछे रह गए. सभी छात्रों के पास समान संसाधन और तकनीकी सुविधा नहीं होने के कारण यह गतिविधि असमान परिणाम दे रही थी. विभाग के पास भी इस तरह की डिजिटल गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है.
इन्हीं कारणों से यह गतिविधि कुछ समय बाद बंद कर दी गई. हालांकि, विभाग का मानना है कि रील जैसे माध्यम पढ़ाई को रोचक और आसान बनाने में सहायक हो सकते हैं. इससे छात्र विषय को बेहतर तरीके से समझ और याद कर सकते हैं. साथ ही पढ़ाई में बोरियत भी कम होती है.
विभागाध्यक्ष ने कहा कि भविष्य में इस तरह की अन्य गतिविधियों पर विचार किया जाएगा. रील आधारित शिक्षण को सिलेबस में शामिल करने की संभावना से भी इंकार नहीं किया गया, लेकिन इसके लिए अभी व्यापक स्तर पर विचार और योजना की आवश्यकता है.
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